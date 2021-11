La cantante Sophia Urista ha fatto pipì in faccia a un fan sul palco di un suo concerto tenutosi in Florida, la band si giustifica per l’accaduto.

Questa storia ha dell’incredibile ma invece è tutto vero. La cantante Sophia Urista ha fatto pipì su un fan mentre si esibiva ad un concerto. Il video su Twitch è diventato virale ma non ha incontrato il favore di tutti che hanno ritenuto il gesto dell’artista di cattivo gusto, più che un gesto di trasgressione.

La cantante che ha fatto pipì a un concerto

Concorrente dell’undicesima stagione di The Voice, la cantante Sophia Urista durante il suo concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida ha fatto un gesto che nessuno si aspetterebbe. Mentre si esibiva l’artista si è avvicinata a un fan vicino al palco, si è abbassata i pantaloni e gli ha fatto pipì in faccia. Il fan ha accolto il gesto di Sophia con tranquillità ma il video in onda su Twitch ha destato non poche polemiche. In molti non ci hanno visto un bel gesto da parte della cantante che molto probabilmente voleva fare qualcosa di trasgressivo sul palco. La leader dei i Brass Against “si è lasciata trasportare”, così la band ha giustificato ciò che ha fatto Sophia scusandosi con i fan.