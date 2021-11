Enzo Iacchetti ha fatto cadere un costosissimo tartufo bianco a un asta ma fortunatamente la gaffe finisce con le risate del pubblico, divertito dalla situazione.

Il noto conduttore di Striscia La Notizia ha fatto una gaffe non indifferente durante un’asta. Enzo Iacchetti fa cadere un costosissimo e prezioso tartufo per distrazione ma ha saputo subito ironizzare e recuperare la situazione. Attimi di panico in sala ma poi tutto è andato per il meglio: tartufo salvo!

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Enzo Iacchetti fa cadere un tartufo a un’asta

Enzo Iacchetti passava tra il pubblico con un microfono per decantare il tanto prezioso tartufo e dall’altro per mostrarlo a tutti. Qualcosa è andato storto però e il comico presentatore si è fatto scivolare il tubero di mano. La platea era visibilmente scossa considerando il costo notevole del tartufo in questione ma lui ha saputo subito ironizzare com’è solito fare. “Non si è rotto è rimasto quasi intero” così tutti ridono e la cosa finisce così ma Iacchetti è dispiaciuto che il grande tartufo bianco molto raro, ma alla fine salvo qualche pezzo che si è staccato è rimasto abbastanza intatto. Il conduttore l’ha passata liscia ma c’è mancato poco che il tubero finisse rovinosamente nel cestino. Fortunatamente tutto è andato per il meglio.