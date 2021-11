Dopo settimane di dibattiti sulla possibile discesa in campo politica di Fedez, il rapper finalmente svela il suo piano, con un video in cui prende in giro la politica italiana.

Proprio qualche ora fa Fedez ha, finalmente, svelato il suo movimento politico “Disumano”, una campagna elettorale fittizia volta a promuovere il suo nuovo album, prendendo in giro i politici italiani.

In un video pubblicato suo social network, palese parodia della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi nel 1994, Fedez tiene un vero e proprio discorso per lanciare il suo finto programma politico: “L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di truffatore. Ho scelto di scendere in campo, e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano.”

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021

Con questo video, Fedez conferma dopo una settimana di silenzio che non ha intenzione di entrare in politica, dopo che giornali, televisioni e tutto il mondo dell’informazione ha aperto dibattiti sulla sua possibile candidatura nel 2023.

Lo sfogo del cantante

Subito dopo aver pubblicato il video di promozione per l’album “Disumano”, Fedez si è poi sfogato nelle stories di Instagram, dove ha detto la sua sulle numerose discussioni che ci sono state in tv e sui giornali in merito al dominio acquistato da lui una settimana fa Fedezelezioni2023. Ecco cosa ha detto:

“È bastato che io acquistassi un dominio internet, dominio che però scadeva a novembre 2022…sarebbe bastata una piccola ricerca ai giornalisti per capire che era una stronzata. Nonostante tutti fossero consci che fosse una trollata per loro era meglio credere che fosse vero. Farò una campagna elettorale finta…Ma d’altronde quale campagna elettorale non lo è?”

Insomma, una vera e propria provocazione nei confronti di tutti i politici e giornalisti italiani, una genialata? Di sicuro, Fedez ha scelto una campagna promozionale per il suo album fuori dagli schemi e i suoi fan apprezzano tantissimo.