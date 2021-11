Dopo la furosa lite con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, Morgan decide di denunciare la giornalista, accusandola di aver compiuto un reato contro di lui.

Sabato sera, durante la puntata di Ballando con Le Stelle su Rai 1, il concorrente Morgan ha avuto una forte discussione con la giudice Selvaggia Lucarelli. Dopo che il cantante ha criticato tutti i giudici, offendendoli in diretta, ha poi scritto alla Lucarelli che stava solo scherzando, conversazione resa pubblica da lei stessa sui social.

Morgan non ci sta e oggi durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, ha spiegato a Serena Bortone che ha denunciato Selvaggia Lucarelli, perché con questo gesto ha violato la legge penale e civile. Il cantante si è detto indignato dal suo comportamento e ha definito così la giornalista: “Non ha competenze di ordine artistico, non ha la cultura dell’arte, è imbarazzante e mi imbarazza. Dovrei tacere ma mi girano le palle perché mi impegno”

Dopo le parole di Morgan, Serena Bortone visibilmente infastidita ha letto pubblicamente alcune parole che il musicista ha pubblicato sui social, ovvero: “Quando una donna fa del bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura ‘femminista’, danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo”

Dopo aver letto il lungo post, la Bortone dice la sua e critica apertamente il pensiero di Morgan: “Non sono d’accordo manco su di una parola, il bullismo è una cosa seria”

Ancora una volta, Morgan crea scompiglio in diversi studi televisivi, cosa succederà nella prossima puntata di Ballando Con le Stelle? Aspettiamo sabato prossimo per saperlo.