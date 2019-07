All’età di 84 anni Sophia Loren ha deciso di tornare davanti alla macchina da presa. L’attrice, icona in tutto il mondo, sarà la protagonista di un film diretto dal figlio Edoardo Ponti, La vita davanti a sè.

Sophia Loren è sbarcata a Bari. L’attrice napoletana si trova in Puglia per le riprese della nuova pellicola cinematografica dal titolo La vita davanti a sé. Fino al prossimo 3 agosto la protagonista de La Ciociara sarà lì per girare il film diretto da Edoardo Ponti, figlio dell’attrice.

Sophia Loren a Bari per le riprese di un film

Insieme al figlio Edoardo Ponti, Sophia Loren si trova in Puglia, tra Trani e Bari, dove sta girando le scene di un film che la vede protagonista. Per l’occasione, inoltre, la circolazione all’interno del comune di Bari ha subito delle grandi modifiche per permettere il perfetto svolgimento del lavoro dell’intera troupe che si trova nel capoluogo pugliese.

Ma non è tutto perché la Loren, proprio in questi giorni, riceverà anche le chiavi della città di Bari, come ha fatto sapere un portavoce del sindaco, anche se ancora non è stata confermata la data di quando sarà svolta la cerimonia. In una nota, a commentare la presenza dell’attrice in Puglia, è stato il direttore dell’Apulia film Commission, Antonio Parente, che ha ammesso:

“È un onore poter accogliere una regina del cinema, e non solo, come Sofia Loren che rappresenta per tutti quanti noi un pezzo della storia del nostro Paese. Allo stesso tempo siamo fieri di essere stati scelti dalla produzione e da Edoardo Ponti, che oggettivamente aveva diverse alternative a portata di mano”.

E poi precisa:

“La vita davanti a sé non sarà solo girato, ma ambientato a Bari per quanto il film preveda lunghe lavorazioni in interni. Ma è certo che del film saranno protagonisti l’istituto Redentore, il lungomare Nord tra la Fiera e San Girolamo, la città vecchia, l’ipogeo di Villa Giustiniani. Quel che è certo è che il mare di Bari sarà fra gli attori protagonisti”.

Sophia Loren

Sophia Loren dove vive oggi

Dopo 10 anni dall’addio alle scene e alla soglia degli 84 anni Sophia Loren ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fan. L’attrice, infatti, ha deciso di essere la protagonista del film La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo e ambientato a Bari.

Oggi la Loren vive in Svizzera, precisamente a Ginevra. Nel 2007 decise di vendere la villa che possedevano lei e il marito in California, per la somma di 9 milioni di dollari e si è trasferita a rue Charles-Bonnet. A New York, la Loren, possiede un appartamento all’interno del Trump World Tower.