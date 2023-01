Il cuore della bella Soleil Sorge potrebbe essere ricco d’amore per una nuova fiamma. L’indiscrezione sulla coppia…

Nuovo amore per Soleil Sorge? Sembra proprio di sì e ad aver rubato il cuore non è un nome del tutto sconociuto anzi. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Alessandro Rosica – Investigatore Social -, infatti, la bella influencer, modella e presentatrice sarebbe a tutti gli effetti impegnata in una relazione con Gianluca Costantino, suo “ex amico” e ora molto di più…

Nuovo amore per Soleil Sorge?

Soleil Sorge

A raccontare del nuovo amore di Soleil Sorge e, quindi, di quella che sembra essere una nuova coppia, è stato come detto Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore Social, sempre molto attento a certe situazioni e molto attendibile nelle sue indicrezioni.

Su Instagram, l’esperto di gossip ha affermato: “Soleil Sorge e Gianluca Costantino. Come dimenticare la loro grande amicizia nata all’interno del Grande fratello vip?!? Amicizia “quasi speciale” bloccata solo dall’ostacolo “ex di Soleil” proprio lui aveva infatti allontanato categoricamente Soleil da Gianluca. Addirittura lei non fu nemmeno padrona di invitare Gianluca al suo compleanno. Ad oggi Soleil ha lasciato quel ragazzo e ha iniziato a frequentare niente popo di meno che Gianluca Costantino, avete sentito bene, Gianluca Costantino. I due dopo la parentesi sharm el sheik, sono volati qualche giorno in montagna “ insieme a qualche amico “ le fonti ufficiali che mi arrivano sono sicure e mi parlano di una coppia in piena frequentazione, molto passionale e serena”.

Rosica ha anche aggiunto: “Sarà solo divertimento momentaneo o è nata davvero una coppia tanto attesa quanto inaspettata ?!? Vi piacciono insieme?”. E ancora sul fatto che i due non si mostrino: “I due sono molto riservati e non si mostrano neppure nelle stories insieme. Strano visto che sono in vacanza insieme”.

Di seguito anche il post Instagram dell’Investigatore social:

