Ancora un caso di spoiler a Sanremo 2023: questa volta la “vittima” è la canzone di Gianluca Grignani. Ci saranno provvedimenti?

Mancano ancora pochi giorni prima dell’inizio di Sanremo 2023 ma pare esserci un nuovo caso legato, questa volta, alla canzone di Gianluca Grignani. Infatti, sul web, è stata spoilerata una piccola parte del brano che il cantante porterà in gara ‘Quando ti manca il fiato‘.

Gianluca Grignani, spoiler sulla canzone di Sanremo 2023

Dopo il caso Giorgia, anche Gianluca Grignani si sta ritrovando in mezzo ad una situazione di “spoiler” relativa al suo pezzo ‘Quando ti manca il fiato‘ che andrà appunto a Sanremo 2023.

In modo particolare, sul web, circolano dei piccoli pezzi ripresi dalla diretta Facebook di Gian Paolo Serino nel quale si ascoltano pochi secondi di quella che dovrebbe essere la canzone con la quale il cantante sarà in gara.

“Di solito non mi incaz*o con Gianluca Grignani, ma avendo parlato con il manager che lo ha seguito per 20 anni, Andrea Ottaviani, ho seguito la ‘nuova’ canzone di Grignani scritta insieme due anni fa, come il remix di ‘Madre’. Lascerei stare ma ho tutti i provini di come voleva farla lui a com’è cambiata”, le parole scritte dall’uomo.

Secondo il sito Mowmag non è chiaro se quel breve verso del brano che è possibile ascoltare nel video che ora circola sui vari social, sia la prima o la seconda stesura del pezzo che sentiremo poi a Sanremo. Tra l’altro nell’audio della clip si sentono anche alcune frasi: “Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere” e “Non sto male ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale?” che dovrebbero appunto riguardare il testo del pezzo del cantante.

Ad ogni modo secondo Il Messaggero, per Grignani non dovrebbero esserci conseguenze.

Di seguito anche il post Instagram che riprende lo spoiler:

