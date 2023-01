Sempre al centro di tante critiche, Chiara Nasti finisce nel mirino degli haters per il suo abbigliamento… in balcone.

Che sia una storia social o un post, il risultato non cambia. Chiara Nasti fa parlare di sé in ogni modo. Anche quando si fa ritrarre in balcone. Non ci credete? Così è andata col recente post su Instagram dove la futura moglie di Mattia Zaccagni e neo mamma ha pubblicato una foto con un outfit che non è passato inosservato…

Chiara Nasti, la foto in balcone fa discutere

Chiara Nasti

L’ultima foto che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram non riporta alcuna didascalia: l’influencer indossa dei pantaloni di Luis Vuitton, una maglia nera e delle pantofole colorate e sgargianti. Tanto è, però, bastato a generare una serie di commenti e critiche davvero pesanti nei suoi confronti.

Infatti, l’outfit particolare – nello specifico borsa e pantofole – ma anche la location, apparentemente un balcone, ha scatenato gli haters con frasi piuttosto offensive che hanno, però, visto molti altri utenti prendere le difese della giovane influencer.

“Ma come ti sei vestita?”, “Ma ci vedi o sei cieca?”. “Parliamone della borsa in balcone. Ma ti rendi conto di cosa fai per farti vedere?”.

Sono stati questi alcuni dei commenti arrivati alla donna da parte degli haters che non hanno perso l’occasione per andare contro la “povera” Chiara.

Qualcuno ha osato anche fare di peggio sottolineando che la ragazza abbia come fine ultimo solo apparire con capi firmati e che si sia fidanzata con un calciatore solo per questioni economiche.

Accuse e offese che, va detto, molti altri utenti hanno rispedito al mittente. Moltissimi, infatti, hanno preso le difese della donna. La Nasti è sempre molto criticata, spesso, anche ingiustamente.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i vari commenti, negativi e positivi:

