La famiglia di Rosanna è composta da cinque fratelli, ma uno di loro, Giovanni, è tragicamente scomparso giovanissimo. Era gravemente malato e ha deciso di togliersi la vita. Rosanna Fratello aveva un legame speciale con lui, ed è stato proprio Giovanni a incoraggiarla a intraprendere una carriera nella musica e nello spettacolo.

Ha detto che era un fratello fantastico, una persona straordinaria e che lo accompagnava ai concorsi e agli spettacoli che Rosanna faceva in giro.

Rosanna Fratello dichiara di essere supportata da una grandissima fede. Ogni sera prega per il suo amato fratello Giovanni, perla sua mamma Gemma e il suo caro papà Felice.

Rosanna Fratello ha 71 anni, ma non li dimostra. Nella puntata di Verissimo del 28 gennaio 2023 indossava uno splendido abito rosso.

E’ sposata dal 1975 con il fotografo Giuseppe (Pino) Cappellano ed insieme hanno avuto una figlia di nome Guendalina, che li ha resi nonni di due splendidi nipoti.

Rosanna è una donna molto sensuale, prestissimo presenterà una nuova canzone, scritta e ideata con Cristiano Malgioglio, suo amico da sempre. Proprio quest’ultimo anni fa la convinse a fare una copertina su PlayBoy.

