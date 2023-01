Duro sfogo social per Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa. La donna ha pubblicato un duro messaggio.

Arianna Rapaccioni, moglie del compianto Sinisa Mihajlovic, si è sfogata via social con un duro messaggio generico diretto, evidentemente, a chi – persone e giornali – stava mettendo in mezzo suo marito in vicende non “di sua competenza”.

Lo sfogo di Arianna Mihajlovic

Arianna Rapaccioni

Fa specie, come detto, che Arianna Mihajlovic si sia trovata a dover sfogare la propria rabbia via social. Infatti, negli ultimi messaggi, la donna aveva pubblicato solo frasi d’amore, ricordi e messaggi “positivi” per la memoria dell’ex calciatore e allenatore.

Il duro sfogo di queste ore è stato decisamente inatteso. La signora Mihajlovic, infatti, ha pubblicato sui social, e precisamente su Instagram ,un messaggio evidentemente scaturito da alcuni commenti sulla sua famiglia che non le sono piaciuti: “Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie”.

Al momento non è stata data nessuna spiegazione aggiuntiva. Tantissimi i commenti che sono arrivati nel suo post da parte di amici, ex compagni di Sinisa e anche semplici fan.

Probabile che le parole della donna vogliano fare riferimento ad alcune recenti interviste di ex calciatori che avevano parlato di fare chiarezza sulle troppe morti che stanno avvenendo in questo periodo ad ex atleti come appunto Mihajlovic, ma anche Vialli e all’uso di medicinali nocivi che venivano dati in passato ai calciatori. Nel caso di Sinisa e della brutta leucemia che lo ha colpito, però, le cose sembrano essere decisamente distanti tra loro.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

