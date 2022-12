Sognare incendio può avere diversi significati: come sempre, tutto dipende dai dettagli. Vediamo come interpretare questo disegno onirico.

Cosa vuol dire sognare un incendio? Non si può mai parlare di un solo significato, tutto dipende dai dettagli. In ogni modo, un disegno onirico di questo tipo indica una grande passione, la vera forza interiore che ha bisogno di venire alla luce. Vediamo come intrepretare un sogno con le fiamme protagoniste.

Cosa significa sognare un incendio?

Sognare un incendio, specialmente se si viene avvolti dalle fiamme, è un vero e proprio incubo. Ci si sveglia in preda all’ansia, come se quel fumo terrible stesse davvero serrando la gola e si fa fatica a respirare. Quando ci si rende conto che è solo un brutto disegno onirico si tira un sospiro di sollievo, ma una domanda inizia a frullare nella testa: cosa voleva comunicare l’inconscio? Nella maggior parte dei casi, indica emozioni incontrollabili e situazioni che stanno mettendo a dura prova la vita del sognatore. Il fuoco, infatti, indica una passione fuori controllo, qualcosa di potenzialmente distruttivo che potrebbe disarmare la ragione.

Le fiamme, però, potrebbero anche simboleggiare una forza purificatrice, che intende cancellare ogni forma di negatività, e la vera forza interiore che chiede di essere liberata. E’ per questo che un disegno onirico del genere va interpretato facendo attenzione ai dettagli. Sognare di scappare da un incendio, ad esempio, suggerisce che si sta cercando di mantenere le apparenze, facendo finta che nella propria esistenza va tutto a gonfie vele. In realtà, nulla va per il verso giusto. Magari vi state tenendo alla larga da una situazione o da qualcuno, oppure qualcosa o una persona sta provando ad impedirvi di raggiungere un obiettivo.

Incendio e fiamme: i dettagli sono fondamentali

Se il sogno è ambientato nel posto di lavoro, significa che state vivendo una tensione in ufficio oppure che avete voglia di cambiare mansione. Le fiamme divampano nel bosco? Le vostre risorse non vengono sfruttate nel modo giusto, quindi dovete agire e lasciarle fluire. Se state spegnendo un incendio o siete impegnati a domarlo, state cercando di tenere sotto controllo le vostre emozioni oppure avvertite il bisogno di mettere fine ad una relazione.

Sognare una casa bruciata, specialmente se è la propria, suggerisce che la dimora o la vita va trasformata. In ogni modo, quasi sempre la presenza del fuoco in un sogno indica un cambiamento, che può essere sia interiore che esteriore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG