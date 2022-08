Cosa vuol dire sognare le tartarughe? Non c’è un solo significato perché lo stesso dipende da come il simpatico animale è apparso in sogno.

Sognare tartarughe è quasi sempre positivo, a patto che il simpatico animaletto non si sia dimostrato eccessivamente aggressivo. In ogni modo, quando vi appare in sogno c’è sempre qualcosa da cogliere: vediamo il significato e cosa è necessario osservare con attenzione per fare una corretta interpretazione della scena onirica.

Sognare tartarughe: che cosa vuol dire?

Sognare tartarughe d’acqua o di terra non fa alcuna differenza. Per l’interpretazione onirica, infatti, non è importante la specie a cui appartiene il simpatico animaletto, ma quello che fa. Simbolo per eccellenza della lentezza, le tartarughe rappresentano la saggezza, la longevità e la prudenza. Per quel che riguarda i sogni, invece, stanno a significare che una data situazione o un certo tipo di rapporto sta evolvendo, anche se in modo estremamente lento. Questa, ovviamente, è la spiegazione generica, ma bisogna analizzare al meglio la scena che il vostro inconscio vi ha mostrato mentre eravate cullati tra le braccia di Morfeo.

Non si può parlare del significato dei sogni sulla tartaruga, ma di significati in base al comportamento stesso dell’animale. Se muore, ad esempio, si tratta di un avvertimento: è necessario riflettere bene quando si deve prendere una decisione oppure indica un isolamento sociale. Sognare tartarughe che mordono, invece, vuol dire che è opportuno essere prudenti perché potrebbero esserci conseguenze negative in vista.

Interpretazione dei sogni: la tartaruga va osservata bene

Quando la tartaruga corre oppure nuota, l’interpretazione è senz’altro positiva. Indica, infatti, che la strada che avete intrapreso è quella corretta e ben presto arriveranno grandi soddisfazioni. Diverso il discorso se l’animale appare in attività all’interno di una piscina. In questo caso consiglia di ridimensionare le proprie ambizioni, onde evitare delusioni difficili da digerire. Infine, ottime segno se avete sognato una tartaruga che sta partorendo: un traguardo è vicinissimo.

