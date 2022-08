Cosa significa sognare i pesci? Ovviamente, non c’è una spiegazione univoca e bisogna cogliere tutti i dettagli del disegno onirico.

Fortunatamente, sognare pesci non ha un’accezione negativa. Si tratta di un disegno onirico piuttosto positivo, anche se i dettagli sono fondamentali per una corretta interpretazione. Questi, infatti, potrebbero modificare il messaggio che l’inconscio ci sta inviando. Vediamo il significato e a cosa è bene prestare attenzione.

Sognare pesci: cosa significa?

Sognare pesci può avere diverse interpretazioni, motivo per cui è bene prestare attenzione a tutti i dettagli del disegno onirico. Considerando che l’habitat naturale di questi animali è l’acqua, vederli nel nostro inconscio simboleggia la sfera primordiale di ogni individuo. I pesci, da sempre animali inafferrabili a mani nude, potrebbero indicare idee o persone che sfuggono o non si riescono ad affrontare. Allo stesso modo, potrebbero suggerire che ci sono pensieri o perfino tratti caratteriali propri che non si conoscono. Un’altra sfaccettatura, che il buon Freud non avrebbe mai potuto omettere, è quella dell’istinto sessuale, sia maschile che femminile. Infine, questi vertebrati potrebbero anche indicare una crescita personale in atto oppure una buona salute fisica.

Adesso, vediamo di entrare nei dettagli. Sognare pesci rossi indica che si ha un rapporto ottimo con se stessi, specialmente sul versante intimo. Se, invece, sono di colore argento significa che l’intuito è buono, mentre se sono rosa suggeriscono di esplorare meglio la propria intimità. Si tratta di pesci tropicali? Alcune idee piuttosto creative stanno aspettando di essere messe in pratica.

Sognare pesce crudo o da cucinare: l’interpretazione

Sognare pesce da cucinare, quindi crudo, indica che stanno per arrivare gioia, successo e felicità. Il pesce è un alimento molto nutriente, che in molti preparano nelle grandi occasioni. Pertanto, potrebbe anche suggerire che l’inconscio ha una gran voglia di trascorrere del tempo con gli affetti più cari. Se il pesce è fresco, inoltre, avete energia da vendere, per affrontare ogni tipo di situazione. Ricordate: più pesci ci sono e maggiore sarà il benessere, sia economico che interiore.

Infine, sognare pesci morti può avere diverse interpretazioni. In ogni modo, indicano una delusione in arrivo, una malattia oppure una cosa a cui è stata data poca importanza anche se ne aveva.

