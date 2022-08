Per sognare il Papa non bisogna essere ferventi cristiani: può capitare anche alle persone atee. Vediamo come interpretare il disegno onirico.

Che in sogno vi sia apparso Papa Francesco o Papa Giovanni Paolo II poco conta: il messaggio del disegno onirico non cambia. Se siete atei o non particolarmente credenti, non preoccupatevi perché può capitare a chiunque di sognare il ‘messaggero’ di Dio. Vediamo cosa significa e qual è il messaggio che è necessario cogliere al volo.

Sognare il Papa: cosa significa?

Sognare il Papa è davvero così strano? Assolutamente no, né per le persone che hanno una fede molto forte e né tantomeno per coloro che non hanno un credo. Addormentarsi e immaginare di vedere, incontrare oppure parlare con il ‘messaggero’ di Dio ha un significato estremamente positivo. A prescindere dalla religione di appartenenza, il pontefice è una figura riconosciuta in tutto il mondo, che dona una certa tranquillità. Non a caso, le persone che lo vedono in sogno vivono un periodo della vita non proprio tranquillo, con difficoltà personali più o meno gravi.

Il Papa è una specie di simbolo guida, che intende portare conforto e speranza alle persone, un po’ come avviene nella vita reale. Coloro che non credono non devono preoccuparsi: il disegno onirico non ha nessuno scopo di conversione. Resta sempre una figura positiva, importante, che non ha secondi fini.

Entrando maggiormente nel dettaglio, sognare il Papa che vi abbraccia, ride o canta significa che dopo un periodo complicato sta per tornare il sereno. Potreste anche incontrare una persona positiva, che con la loro gentilezza porterà una ventata di positività nella vostra esistenza. In particolare, se sta cantando vuole dirvi che è il caso di coltivare un po’ di sana spensieratezza.

Cosa fa il Papa nel sogno? I dettagli sono importanti

Se avete sognato il Papa che vi benedice significa che una persona a voi vicina ha cambiato idea in positivo sulle vostre scelte di vita. Invece, se vi stringe la mano indica che ben presto riceverete encomi da una qualcuno molto importante, magari a livello lavorativo. Il pontefice vi confessa? Avete bisogno di confidarvi con un amico il prima possibile. E’ nella bara o comunque morto? Un rapporto di fiducia sta per arrivare a conclusione oppure c’è una separazione in vista. Infine, il Papa vestito di bianco indica che è il caso di tornare ad avere una vita retta, mentre se ha un abito nero è il momento di lasciarsi andare un po’ di più, soprattutto con gli altri.

