Ratio è un termine gergale molto utilizzato sui social network: scopriamo cosa vuole dire e quando si utilizza.

Sono davvero numerosi i termini gergali che si utilizzano nel mondo dei social network. Uno dei più impiegati è ratio, un’espressione inglese che ormai tutti i giovani utilizzano soprattutto su Twitter. Ovviamente questo modo di dire è particolarmente usato nella community online americana, ma sempre di più sta prendendo piede anche in Italia.

Chi non usa i social, però, potrebbe trovarsi confuso davanti a questo termine gergale. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di spiegarvi il significato e come utilizzarlo.

Origini : dagli Stati Uniti, è nato su Twitter.

: dagli Stati Uniti, è nato su Twitter. Quando si usa : questo termine gergale dei social si usa nelle sezioni dei commenti dei vari social network.

: questo termine gergale dei social si usa nelle sezioni dei commenti dei vari social network. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di ratio

Ratio è un termine gergale molto in voga sui social network. Secondo l’Urban Dictionary si tratta di un’espressione usata nelle sezioni dei commenti dei social. In particolare è una parola comune nella community di Twitter dove sono davvero tanti coloro che la impiegano.

Il termine significa letteralmente “rapporto” e si utilizza quando un utente che lascia un commento ottiene più like rispetto al post di partenza. Questo, come abbiamo detto, è un modo di dire usato prima di tutto su Twitter, ma oggi si usa anche sugli altri social.

Quando su Twitter c’è un ratio non è affatto una cosa positiva per l’autore originale del post. Tale situazione significa infatti che quello che ha scritto vale meno di un commento al suo stesso post. Su TikTok invece si tratta di un qualcosa di molto meno grave. Qui il confronto può essere a carattere goliardico più che altro. Capita difatti che qualcuno scriva la parola nei commenti cercando di ottenere più like possibili.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere qual è il significato di questo termine gergale:

“Ho fatto un altro tweet ratio! Sono proprio un grande”.

“Beccati sto ratio!”.

“Ho scritto un tweet che parlava di short king e un commento ha ottenuto centinaia di like: ha fatto proprio un bel ratio”.

