Quando si parla di Short King si intende un uomo basso di statura che risulta davvero attraente nonostante l’altezza non elevata.

L’espressione Short King circola sul web da alcuni anni, ma ancora molti sono all’oscuro del suo significato. Questo termine è stato twittato per la prima volta nel 2018 dal comico Jaboukie Young-White. Successivamente ha iniziato a diventare utilizzato su TikTok attraverso una tendenza virale in cui le ragazze chiamavano i loro fidanzati con questa espressione filmandone le reazioni.

Il termine non è ancora molto utilizzato in Italia, ma i più giovani probabilmente ne conoscono il significato. Questa parola ha iniziato a circolare sui social da qualche anno per identificare un uomo basso di statura e comunque molto attraente. Vediamo però nel dettaglio cosa significa l’espressione e alcuni esempi di utilizzo.

Origini : dagli Stati Uniti.

: dagli Stati Uniti. Quando si usa : lo utilizzano i giovani quando parlano di un ragazzo di statura bassa che appare molto attraente.

: lo utilizzano i giovani quando parlano di un ragazzo di statura bassa che appare molto attraente. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di Short King

Uno Short King è un uomo che non supera i 6 foot e che quindi è più basso di 1.83 m. Non tutti sono concordi con questi numeri, infatti per altri si tratta di ragazzi con una statura ancora minore. In generale, comunque, si possono definire in questo modo i ragazzi non molto alti che hanno comunque un grande fascino.

Molti influencer hanno parlato del 2022 come anno dei “Re Bassi” perché sono tante le coppie vip dove il ragazzo è più basso della partner. Uno degli esempi più famosi è di certo la coppia formata da Tom Holland e Zendaya. L’attore di Spiderman è infatti molto più basso dell’attrice di Euphoria.

Esempi d’uso

Vediamo di seguito alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato del termine:

“La Gen Z apprezza molto gli Short King: sono molte le coppie giovani con il ragazzo più basso della ragazza”.

“Gli Short King non si preoccupano della loro statura e non invidiano le persone molto alte”.

“Tom Holland è di certo lo Short King più apprezzato. L’attore di Spiderman è infatti più basso della sua fidanzata Zendaya”.

