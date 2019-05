Siete pronte a sfoggiare i fantastici Slit Pants?

Caratterizzati da uno spacco frontale, gli slit pants sono il modello di tendenza per l’estate 2019!

Direttamente dalle sfilate e dai guardaroba delle più note fashion blogger abbiamo appurato quali saranno i pantaloni che conquisteranno le belle giornate: sono gli slit pants ed hanno un fantastico spacco… frontale! Sono colorati, chic e possono essere indossati in diverse occasioni: si sposano perfettamente con un tacco a spillo, puntando al modello più elegante, o con un paio di sneakers e un t-shirt a tinta unita.

I pantaloni con lo spacco avevano già conquistato un posto tra i must della scorsa estate, per quest’anno, però, lo spacco si fa sempre più ampio.

I pantaloni con spacco frontale sono di tendenza per l’estate

Dalle catene di abbigliamento low cost alle marche più amate come Chanel e Chloé, i pantaloni con spacco frontale, ovvero gli slit pants, possiamo trovarli ormai ovunque.

Fonte foto: https://www.pinterest.it/pin/712553972268578640/

I pantaloni di tendenza devono essere super colorati e caratterizzati da piccoli dettagli che mettono in risalto il protagonista del momento. Le pailletes donano quel tocco in più al look, specialmente se abbinate ad un tacco o una scarpa elegante di tendenza. Ma lo spacco non deve essere necessariamente elegante: può anche essere indossato in diverse occasioni come un aperitivo in spiaggia con un sandalo semplice o per una passeggiata in centro.

In base alle proprie esigenze, possiamo scegliere la profondità dello spacco e valutare se indossare un pantalone con un leggero spacco fino alle ginocchia o se desiderarlo ancora più ampio. Anche i top ci stanno molto bene e possono dar origine ad un look estivo e fresco. Inoltre, se li indossiamo con i giusti accessori e riusciamo ad abbinarli in modo perfetto a maglie e scarpe, il look non risulterà per nulla volgare ma molto elegante e raffinato!

Fonte foto: https://www.pinterest.it/pin/712553972268578640/