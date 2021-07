Dargli archivi Prada anni ’90 le slingback più originali della stagione sono le Pump, a cominciare dal tacco a virgola.

Le slingback sono quel tipo di scarpa che iniziamo ad indossare nella mezza stagione, ci fa compagnia in autunno e ancor di più in primavera, e poi la includiamo anche nella scarpiera tra i sandali: sofisticata, pratica perché si indossa al volo, teme solo l’inverno. E se Prada tira fuori le sue slingback Pump, rivedute e corrette dagli anni ’90, a noi non resta che dedicare loro in estate uno spazio speciale per creare e mixare i nostri look a prova di summer vibes.

Si perché tutto comincia dal tacco, ma andiamo anche ben oltre nel design: le Pump di Prada sono quel modello che riesce a smorzare l’appeal sofisticato della slingback, con un’allure sporty-chic che le rende ancora più fresche e contemporanee. Un modello che le le fashion addicted hanno amato al primo sguardo.

Le slingback Pump di Prada: dagli anni ’90 al 2021, un design rivisitato

Classiche in nero caviale, con la suola in gomma con tomaia in pelle spazzolata, dando vita così ad una silhouette che più Prada style non si può, quando la femminilità incontra il dettaglio sportivo, un fashion match a cui Prada ci ha ormai abituate da tempo, ma la novità di questo modello 2021, che si ispira ad un design Prada degli anni ’90, è il tacco a virgola.

Altro dettaglio rinnovato è il logo dell’iconico triangolo, rivisitato in pelle, leggermente imbottito, arricchito del logo Prada serigrafato. Disponibile in pelle spazzolata o in nylon, il pregio di questo modello Pump è naturalmente la sua versatilità, che comincia dal colore, oltre al nero la troviamo anche in bianco, acqua e alabastro, e termina nella sua eleganza sporty-chic, che non ci preclude di poterla indossare anche con una tuta elegante da cocktail.

Quanto costano le Pump Prada in nylon e in pelle, e dove acquistarle

Le Pump Prada con il tacco a virgola sono disponibile sul sito online della maison: sia il modello in pelle spazzolata, sia in nylon hanno un un costo di 750 euro. Tra i colori disponibili dei modelli in nylon ci sono anche il rosa, il verde e l’arancio, colori più pop che possiamo abbinare anche su look colorati e pop.

Per l’estate 2021 Prada ha dedicato alle slingback una collezione molto ampia, che le declina anche come ballerine per chi non ama neppure i tacchetti, con tomaie particolarmente originali. Estate non vuol dire solo sandali, quindi osiamo anche con altri modelli per arricchire la nostra scarpiera summer edition.

