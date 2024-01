Su Netflix arriva Sam Italia 6: dalle anticipazioni alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Una delle produzioni italiane di maggiore successo su Netflix è senza dubbio Skam Italia, la serie TV che ha per protagonisti un gruppo di adolescenti che frequentano un liceo di Roma. La caratteristica principale della serie TV è che ogni stagione ha un protagonista diverso. Ora su Netflix è in arrivo la nuova stagione della serie TV: Skam Italia 6. Vediamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Skam Italia 6: l’uscita su Netflix

Quando esce Skam Italia 6? La serie TV (la sesta stagione è composta da dieci episodi) è disponibile su Netflix a partire da giovedì 18 gennaio 2024. Sono trascorsi due anni da quando sulla piattaforma streaming erano arrivati gli episodi della quinta stagione.

Skam Italia 6: le anticipazioni sulla trama della serie TV

La protagonista principale di Skam Italia 6 è Asia, personaggio come abbiamo già potuto conoscere nella quinta stagione della serie TV. La ragazza dovrà fare i conti con le proprie fragilità e dovrà affrontare alcune importanti sfide: in questo sarà aiutata dalle sue amiche, le Rebelde.

Sam Italia 6: il cast della serie TV

La protagonista principale di Skam Italia 6, Asia, è interpreta da Nicole Rossi, che in molti ricorderanno (oltre che per la sua partecipazione a Skam Italia 5 ovviamente sempre nei panni di Asia) per aver partecipato a Il Collegio 3 e per aver vinto, in coppia con Jennifer Poni, un’edizione di Pechino Express.

Nel cast sono inoltre presenti anche alcune vecchie conoscenze della serie TV come Francesco Centorame, Lea Gavino, Maria Camilla Brandenburg, Benedetta Santibelli, Cosimo Longo e Yothin Clavenzani. Tra le new entry sono invece da segnalare Andrea Palma e Leo Rivosecchi.