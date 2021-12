Dal 28 dicembre va in onda Sissi, la serie tv sull’Imperatrice d’Austria. Sei puntate in prima serata televisiva.

Torna in una serie tv la figura della principessa Sissi, ovvero l’Imperatrice d’Austria, morta il 10 settembre 1898 per mano dell’anarchico italiano Luigi Lucheni. Soprannominata anche “la principessa triste“, fu un’icona per la sua bellezza oltre che il suo carattere ribelle e anticonformista.

Sissi: quando e dove va in onda

La serie tv Sissi è trasmessa per la prima volta in chiaro da martedì 28 dicembre 2021 su Canale 5, in prima serata. Gli episodi sono in tutto sei della durata di un’ora ciascuna, divisi in tre puntate il 28 dicembre 2021 e poi il 4 e l’11 gennaio 2022. È possibile vederlo anche in streaming su Mediaset Infinity. Già annunciata una seconda stagione.

Sissi: la trama della serie tv

La serie tv si concentrerà molto sulla storia di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata Duchessa in Baviera e diventata Imperatrice d’Austria, e l’Imperatore Francesco Giuseppe I. Le vicende raccontano tutta la parabola di crescita di Sissi, dalla sua giovinezza all’arrivo a Vienna dopo essersi innamorata e aver sposato Franz. In scena, dunque, le vittorie e le sfide dell’Imperatrice Sissi, come il lutto seguito alla perdita dei suoi due figli.

Schonbrunn, Vienna

Queste le parole di Dominique Davenport: «Quello della Schneider è un personaggio fiabesco. La sua principessa è stata idealizzata e ha ispirato tante generazioni di donne, mentre la mia è più realistica. È una persona che commette errori, si arrabbia e impara dai suoi sbagli: è più umana. Abbiamo anche cercato di capire come abbia fatto, sposandosi così giovane, a fare durare il suo matrimonio così a lungo. Anche perché Franz doveva salvare l’Impero. Non è stato tutto rose e fiori, come sembra nei film della Schneider».

Sissi, la serie tv: il cast

A interpretare Sissi ci sarà Dominique Devenport, Franz invece è Jannik Schümann, attore tedesco. Altri interpreti e i loro personaggi sono: David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy) Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e Giovanni Funiati (il conte Andrassy). Gli sceneggiatori della serie sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell, mentre il regiaìsta è Sven Bohse. È un prodotto Sony House Picture per Rtl, distribuito da Beta Film.

I luoghi delle riprese di Sissi

Le riprese della serie tv si sono tenute tra aprile e agosto 2021. Diversi i paesi scelti: Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria e Germania. Per la residenza degli Asburgo la scelta è ricaduta su La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius. Tra le altre la residenza di Würzburg. Anche l’Italia ha avuto la sua parte, in particolare il Piemonte.

