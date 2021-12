Tanta attesa per la terza stagione de L’Amica Geniale, la serie Rai in collaborazione con HBO, che sta per arrivare. Ecco quando uscirà.



Il terzo capitolo della serie Rai di successo, L’Amica Geniale, sta per arrivare con grande gioia di tutto il pubblico. Lo show basato sui romanzi famosi in tutto il mondo scritti da Elena Ferrante tornerà presto, come annunciato dalla rete.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

La Rai ha, infatti, reso noti i suoi palinsesti invernali ufficialmente anche la data di uscita dell’attesissima terza stagione de L’amica geniale, la serie tv che ha portato sul piccolo schermo le vicende delle amiche Lila e Lenù, interpretate da Margherita Mazzucco e da Gaia Girace. La serie andrà in onda in esclusiva a febbraio, subito dopo Sanremo 2022, in prima serata a partire dall’8.

Vedremo otto nuovi episodi, divisi in quattro prima serate, con il finale previsto per martedì 1° marzo 2022. La terza stagione de L’amica Geniale riprenderà da dove si era interrotta, ovvero da Lenù che cerca di capire se sia o meno una vera scrittrice e Lila che combatte contro le molestie e la lotta per i bassi salari.

Lila è sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni ’70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore.

Questa stagione si baserà sul terzo romanzo di Elena Ferrante, intitolato Storia di chi fugge e chi resta. La regia è stata affidata a Daniele Luchetti, subentrato a Saverio Costanzo.

Riproduzione riservata © 2021 - DG