Secondo alcuni indizi rivelata da un autore a Casa Chi, Delia Duran potrebbe essere la nuova concorrente del GF Vip 6.

Delia Duran potrebbe entrare ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip 6. Il reality sta presentando nuovi concorrenti in vista del suo prolungamento fino a Marzo 2022. La moglie di Alex Belli potrebbe dare un colpo di scena ed entrare nella porta rossa della Casa.

Come sappiamo, stanno per arrivare nuovi concorrenti nella Casa del GF Vip 6, tra questi potrebbe anche entrare Delia Duran, la moglie di Alex Belli che è stata al centro della bufera in cui era coinvolta Soleil Sorge insieme al marito. Secondo quanto svela Gabriele Parpiglia, questo potrebbe accadere: “Potrebbe succedere, magari succederà… un sequel della storia di Alex Belli porta il nome di Delia, che potrebbe portare il suo nome dentro la casa…“

Da diverse settimane al centro del presunto triangolo amoroso e di diverse polemiche, Delia Duran potrebbe entrare nella Casa per la seconda parte del programma, che durerà fino a marzo 2022, confrontandosi così direttamente con la presunta amante di Alex Belli, Soleil Sorge.

Ovviamente, non c’è nulla di confermato, ancora non sappiamo con certezza quali saranno i prossimi concorrenti che varcheranno la soglia della Casa di Cinecittà. Tra gli altri papabili nomi ci sono anche Adelaide De Martino, sorella non famosa di Stefano De Martino, e Kabir Bedi.

Inoltre, Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha anche anticipato che molto probabilmente entreranno nella casa del Grande Fratello Vip alcune vecchie conoscenze del passato, ovvero delle celebrità che hanno già fatto parte del gioco qualche anno fa.

Riproduzione riservata © 2021 - DG