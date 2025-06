Non è tremolio o contrazione, è la sindrome della mano aliena: ecco cos’è

Cos’è la sindrome della mano aliena? Scopriamo le cause, i sintomi e la cura della patologia che causa movimenti involontari degli arti.

La sindrome della mano aliena è una patologia rara, tanto che le cause non sono ancora certe. Di sicuro, in ballo c’è un malfunzionamento di alcune aree del cervello. Vediamo cos’è, quali sono i sintomi e soprattutto come si cura.

Cos’è la sindrome della mano aliena: cause e sintomi

Rara malattia neurologia, la sindrome dalla mano aliena causa dei movimenti degli arti che sfuggono al controllo. Ed è proprio a causa di questa mancata padronanza che i pazienti vedono la mano come qualcosa di estraneo e indipendente. Proprio per questo, ci si riferisce al disturbo parlando di mano aliena.

Generalmente, questa sindrome colpisce la mano sinistra e non si manifesta con tremolii o contrazioni, ma con gesti che hanno senso, come afferrare gli oggetti. A fare la differenza con un normale movimento è la mancanza di controllo.

Ad oggi, le cause della patologia non sono ancora chiare, ma è assai probabile che siano da rintracciare in un’anomalia nella connessione tra i due emisferi del cervello. Questo perché la maggior parte dei pazienti a cui è stata diagnosticata la sindrome hanno avuto lesioni di particolari aree cerebrali, come l’ictus, il morbo di Alzheimer o la cosiddetta “mucca pazza”.

Come si cura la malattia della mano aliena

La sindrome della mano aliena non causa movimenti bruschi o insensati, quindi non è difficile riconoscerla. Solitamente interessa la mano sinistra, che improvvisamente cerca oggetti davanti a sé, li prende e li manipola in modo compulsivo. Inoltre, nella maggior parte dei casi compie gesti opposti a quelli della mano antagonista.

Questo disturbo piò essere sia temporaneo che permanente, ma in entrambi i casi non esiste una cura ad hoc. Il trattamento dipende dal quadro clinico complessivo del paziente.