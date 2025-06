Luciano Ligabue: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Ligabue: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Nel 2025 Luciano Ligabue ha deciso di tornare ad esibirsi in uno dei luoghi simbolo della sua carriera musicale: l’RFC Arena di Campovolo a Reggio Emilia. Il rocker ha poi in programma per settembre un altro concerto evento davvero imperdibile alla Reggia di Caserta. Scopriamo le date e la scaletta delle canzoni di questi appuntamenti.

Lauciano Ligabue: le date del tour 2025

Il 21 giugno 2025 è una data destinata a entrare nella storia della musica italiana. La RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, farà da sfondo al super concerto di Luciano Ligabue. Questa scelta non è casuale: Campovolo non è solo un luogo d’esibizione per Liga, ma un simbolo e un punto di riferimento nella sua carriera, essendosi già esibito qui in diverse occasioni memorabili.

Il concerto, intitolato “La Notte di Certe Notti”, non sarà un evento qualunque. Ligabue festeggerà i 65 anni di vita e 35 di carriera, nonché il 30° anniversario del suo brano di successo “Certe Notti” e i 20 anni dal primo concerto leggendario a Campovolo. Quest’ultimo, tenutosi nel 2005, aveva radunato 165mila fan, stabilendo un record di affluenza in Europa.

Inoltre il rocker ha già in programma un altro importante evento: il 6 settembre 2025 si esibirà con “La Notte di Certe Notti” anche nella splendida cornice della Reggia di Caserta.

La scaletta delle canzoni

Per quanto riguarda la setlist dei concerti, questa comprenderà sia le hit più recenti di Ligabue che i suoi successi intramontabili. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: