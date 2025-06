Maturità: frasi d’auguri belle e divertenti da dedicare ai diplomati

Vi presentiamo una selezione di frasi d’auguri per la maturità, citazioni con cui potete sostenere e festeggiare i maturandi.

Ogni anno, milioni di ragazzi si ritrovano a sostenere l’esame di stato. Un momento delicato, importante, che ricorderanno per tutta la vita. I maturandi vanno sostenuti, supportati e, perché no, coccolati: questo non è il tempo dei rimproveri. Vi proponiamo una selezione di frasi d’auguri per la maturità da cui potete prendere spunto.

Le più belle frasi d’auguri per la maturità

La maturità non è soltanto un esame, è la prima grande prova che segna l’ingresso dei ragazzi nell’età adulta. Sono giorni di ansia, paura e sentimenti altalenanti. Si chiude un capitolo importante e se ne apre un altro che sarà ancora più difficile. I maturandi vanno ascoltati, supportati e sopportati. Poi, una volta che avranno ottenuto il diploma, un bel biglietto d’auguri è d’obbligo. Di seguito, una selezione di frasi da cui potete prendere spunto:

Questo esame è solo una porta: aprila con coraggio, e dietro ci troverai il futuro.

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

La maturità non misura quanto sei bravo, ma quanto sei pronto a credere in te stesso.

Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno. (Robert Collier)

Hai studiato, ti sei impegnato, ora fidati di te. L’esame è solo un pezzo della tua storia.

Il segreto per andare avanti è iniziare. (Mark Twain)

Vai e spacca, ma ricordati: non serve essere perfetti, basta essere veri.

Abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e la tua intuizione. (Steve Jobs)

Ogni passo che fai verso il futuro è una vittoria. Buona maturità!

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

Complimenti! Ti auguro che la determinazione e la volontà che hai dimostrato in questa occasione possano accompagnarti sempre e che tu possa sempre essere baciato dal successo.

Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode. (Joseph Addison)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Auguri per la maturità! Ora puoi goderti una meritata vacanza: lasciati alle spalle l’importante percorso che si è appena concluso e apriti al futuro che ti aspetta con occhi entusiasti e curiosi!

A tutti i giovani raccomando: aprite i libri con religione, non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri. (Alda Merini)

Steve Jobs invitava a essere affamati e folli. Ricordati di non porti alcun limite, e soprattutto non permettere agli altri di farlo: sii sempre curioso, affamato, pronto a lottare per quello che desideri. Congratulazioni!

Frasi d’auguri originali e divertenti per la maturità

Le frasi di auguri per la maturità devono essere scelte con attenzione perché anche una sola parola può fare la differenza. Un incoraggiamento, magari accompagnato da un abbraccio, è prezioso, sia per chi lo scrive che per colui o colei che lo riceve. Volendo, però, potete usare anche citazioni originali e divertenti. Di seguito, un’altra selezione di pensieri da cui potete farvi ispirare: