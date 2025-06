Ansia da esame: i 4 film da vedere prima della maturità

Storie che ci hanno fatto sognare e che aiutano a prepararci (psicologicamente) all’esame di maturità, ecco i film da vedere assolutamente.

Come ci si prepara per l’esame di maturità? Tra mille tecniche di studio, quando l’ansia sale e diventa insostenibile, è il momento di rilassarsi. Per farlo nel migliore dei modi, perché non guardare un film poco prima degli esami? Una risata, eventualmente qualche lacrima e magari un ripasso di Carducci potranno tornare utili nei giorni tanto attesi!

Ecco i film da non perdere sull’esame di maturità, da vedere anche solo per rivivere quei magici giorni della nostra vita con un pizzico di nostalgia!

1. Notte prima degli esami

Due film e due storie che negli anni hanno fatto vivere sogni e speranze agli studenti di tutta Italia.

Il primo titolo, Notte prima degli esami, è ambientato nel 1989 e vede come protagonisti cinque ragazzi alle prese con la maturità. Tra storie d’amore, tragedie e una preparazione un po’ approssimativa, riusciranno Luca Molinari (interpretato da Nicolas Vaporidis) e gli amici a superare il tanto temuto esame?

Impossibile, poi, dimenticare la colonna sonora, sulle note di Notte prima degli esami di Antonello Venditti, protagonista anche della bellissima scena finale del film!

Notte prima degli esami – oggi, invece, è ambientato nel 2006, anno in cui l’Italia giocava (e vinceva) i mondiali di calcio. Il protagonista è sempre Luca Molinari (Nicolas Vaporidis) che questa volta si innamora di un’addestratrice di delfini che potrebbe fargli perdere il suo esame di maturità!

2. Immaturi

Anche in questo caso due episodi, ma stavolta in circostanze differenti: nel primo film – Immaturi – 26 ex studenti (nel cast Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Raoul Bova, Anita Caprioli) vengono chiamati dal Miur perché il loro esame di maturità è stato annullato e devono quindi ripeterlo in età adulta. Tra risate, ansia e uno studio disperato, gli ex compagni di classe fanno di tutto per superare l’esame arrivato all’improvviso!

Immaturi – Il viaggio, invece, è il sequel e, come suggerisce il titolo, racconta del viaggio dopo l’esame di maturità, quello che tutti hanno fatto per festeggiare il grande evento. La vacanza in Grecia, però, potrebbe trasformarsi in un viaggio tra coppia più che in una rimpatriata!

3. Che ne sarà di noi

Gli esami sono finalmente finiti e per gli studenti italiani è arrivato il momento di festeggiare. Tre amici, Matteo, Paolo e Manuel (nel cast: Silvio Muccino, Violante Placido ed Elio Germano) scelgono Santorini come destinazione di viaggio di maturità, ma non tutto va per il verso giusto. Tra imprevisti, avventure e nuove conoscenze, ecco il film da non perdere se si vuole organizzare un viaggio post-maturità con i fiocchi!

4. L’estate addosso

Sulle note dell’omonima canzone di Jovanotti, L’estate addosso è un film di Gabriele Muccino con protagonista Marco (Brando Pacitto), un ragazzo che ha da poco sostenuto l’esame di maturità. Dopo un incidente con lo scooter e un risarcimento a più zeri, Marco decide di partire per un viaggio estivo a San Francisco. Qui, oltre a incontrare vecchie conoscenze, scopre cosa vuol dire diventare grandi!