Bello e impossibile: a guardarlo sembra un dio greco, e sono tutte pazze di lui. Cosa può esserci di più dietro la sua bellezza? Scopriamolo insieme: ecco chi è Simone Poccia!

Ama lo sport, è un atleta azzurro e il suo fisico la dice lunga sulle doti sul campo. Sguardo tenebroso e bellezza mediterranea, nasconde nel suo bagaglio personale anche una fortissima passione per la lettura e il cinema indipendente. Non sono solo queste le curiosità sul suo conto, vediamo chi è esattamente Simone Poccia, il ‘superbono’ del Grande Fratello 2018.

Chi è Simone Poccia: vita privata

Simone Poccia, classe 1995, è nato a Gaeta il 16 gennaio e possiede un diploma di liceo classico. Ostacolista di successo, fa parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le sue origini sono italo-australiane, dato che suo padre è nato a Perth. La sua seconda fede sportiva è il tennis.

Tra le sue più grandi passioni, la lettura di autori americani e il cinema indipendente. Adora l’astronomia e la scienza e tra le definizioni che dà di sé c’è anche quella di essere una persona molto timida e riservata. Non è fidanzato e ha un profilo Instagram in cui sono presenti numerosi scatti nelle vesti di modello, attività che ha poi deciso di abbandonare per dedicarsi interamente alla carriera sportiva.

Simone Poccia, la carriera nell’atletica

Simone Poccia è un campione di atletica leggera. Nella categoria Under 20 ha incassato un posto in semifinale mondiale, sesto posto tra gli Under 23. La passione per lo sport è nata a 12 anni, grazie al suo insegnante di educazione fisica e la sua specialità sono i 110 metri a ostacoli. La prima vittoria è arrivata nel salto in alto in una competizione scolastica.

Maglia azzurra in prestigiose competizioni internazionali, è in continua sfida con se stesso e i propri limiti. Gli piace descrivere la sua carriera come uno spaccato della quotidianità, perché “l’atletica è anche metafora di vita, tutti i giorni si affrontano ostacoli da superare“.

Il suo nome compare tra i ‘superboni’ indicati da Barbara D’urso tra i concorrenti del GF 15.

