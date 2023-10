Simone Coccia Colaiuta ha rotto il silenzio dopo aver annunciato il suo ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane.

Dopo aver trascorso alcuni mesi da separati, Simone Coccia e Stefania Pezzopane hanno colto tutti di sorpresa annunciando di essere tornati insieme. Lo stesso ex volto del GF Vip ha rotto il silenzio sul ritorno di fiamma e ha affermato a Novella 2000:

“Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta. Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato.Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento“, ha svelato.

Stefania Pezzopane – Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia: il ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono tornati a formare una coppia e lo stesso ex volto del GF Vip ha rotto il silenzio sui motivi che hanno condotto lui e la deputata a tornare insieme.

“Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione”, ha dichiarato.

I due sarebbero partiti insieme per un viaggio a Barcellona e lì avrebbero compreso di non poter vivere l’uno senza l’altra. Oggi i due sembrano essere più felici che mai e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se la loro storia questa volta sia destinata a durare.