Mario Biondi ha avuto 9 figli da 4 donne diverse e si è detto pronto ad allargare ulteriormente la famiglia.

Mario Biondi ama la sua numerosissima famiglia e, al Corriere della Sera, lui stesso ha svelato di essere pronto ad avere un altro figlio (che, nel caso arrivasse, sarebbe il decimo). L’artista è da poco convolato a nozze con la donna che gli ha dato i suoi due figli più piccoli e ha ammesso:

“Ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo. È stata una scelta ponderata, non sono più un ragazzino: sono pronto”. Mentre sulla sua piccola “tribù” di figli ha detto:

“Tutti insieme, faccio una sorta di conteggio e dico ‘ma sono solo questi?’. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c’è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile”.

Mario Biondi

Mario Biondi: il desiderio del decimo figlio

Mario Biondi ha avuto in tutto 9 figli e ha affermato che, per lui, sarebbe un sogno allargare ulteriormente la famiglia. Per quanto riguarda le responsabilità ha però ammesso che, senza dubbio, ad averne di più sarebbero le madri (con cui, a quanto pare, sarebbe rimasto in ottimi rapporti):

“La parte materna è fondamentale. Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente”, ha ammesso il musicista, che finora ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi figli e delle donne che sono state al suo fianco. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi si sapere se davvero in futuro allargherà ulteriormente la sua famiglia.