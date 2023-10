Ilary Blasi intende restituire a Totti i suoi Rolex? Secondo indiscrezioni i due si incontreranno in gran segreto in una banca dell’Eur.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ilary Blasi sarebbe intenzionata a restituire a Totti alcuni dei suoi preziosi Rolex (ancora non è chiaro quali e quanti) e per questo si incontrerà con lui in una banca dell’Eur, insieme ai loro rispettivi legali e stando lontani da occhi indiscreti.

La questione ovviamente non ha ricevuto conferme da parte dei due vip che, dopo aver annunciato la loro separazione pubblicamente nel 2022, hanno preferito mantenere il più totale riserbo per le questioni relative alla loro vita privata.

Ilary Blasi: il mistero dei Rolex di Totti

Francesco Totti ha denunciato la scomparsa di 6-7 Rolex appartenenti alla sua collezione mentre la sua ex moglie, Ilary Blasi, ha sostenuto di essere in possesso solo di un paio di questi orologi che, a suo dire, le sarebbero stati regalati dallo stesso ex marito.

La conduttrice a quanto pare – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – avrebbe acconsentito a restituire alcuni degli orologi all’ex calciatore, ma la battaglia legale non sarebbe ancora terminata: a gennaio si dovrebbe svolgere la prossima udienza relativa al loro divorzio e intanto sembra che Totti sia intenzionato anche ad avviare una richiesta di pignoramento per i beni di Silvia Blasi, la cui società gestiva il centro sportivo la Longarina (di proprietà dello stesso Totti). Sulla questione emergeranno nuovi sviluppi? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più.