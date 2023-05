Oltre 400 famiglie hanno dovuto rinunciare ad allenarsi nella scuola calcio Longarina a causa del divorzio tra Totti e Ilary Blasi.

Stando a quanto riporta Il Messaggero i dissidi Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero arrivati fino a far chiudere la scuola calcio della Longarina Totti Soccer School e per questo oltre 400 piccoli allievi si sarebbero visti chiudere in faccia e senza preavviso i cancelli dell’impianto. A Il Messaggero alcuni genitori hanno protestato affermando: “Per una lite tra coniugi a rimetterci sono i bambini! Follia”.

Stando a quanto riporta Open Online la famiglia Totti avrebbe chiamato i carabinieri e denunciato la famiglia Blasi dopo aver presentato un’ingiunzione di sfratto. La sorella di Ilary Blasi, Silvia, avrebbe però fatto sapere che sarebbe venuto meno un accordo preso con l’entourage dell’ex calciatore.

Divorzio Totti-Blasi: chiusa la scuola calcio della Longarina

Parallelamente alla battaglia legale per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sta svolgendo un’ulteriore disputa tra la famiglia della conduttrice e quella dell’ex Pupone e, quest’ultima, avrebbe finito per far chiudere senza preavviso la scuola calcio Longarina rilevata da Francesco Totti (stando a quanto affermato dalla famiglia Blasi) nel 2020.

In un messaggio fatto recapitare dalla società dell’impianto alle famiglie (e che ha rapidamente fatto il giro dei social) è scritto: “Si precisa che la proprietà del centro sportivo è e rimane in capo alla famiglia Totti. Ci scusiamo per il disagio. Distinti saluti la società Totti Soccer School”. Al momento i genitori dei giovani allievi iscritti al centro sportivo hanno protestato pubblicamente a causa dell’accaduto e in tanti si chiedono se, con la risoluzione del divorzio tra Totti e Ilary, si arriverà a fare chiarezza anche in merito alla chiusura della scuola calcio. Il 13 aprile l’ex gestione dell’impianto aveva (stando a quanto riporta Il Messaggero) già ricevuto lo sfratto.

