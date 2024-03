La nota attrice Simona Izzo ha ripercorso gli ultimi momenti di vita di sua madre in diretta tv a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Ospite del noto programma Rai, ‘La Volta Buona’, condotto da Caterina Balivo, Simona Izzo, in compagnia del marito Ricky Tognazzi, ha parlato con il cuore aperto della recente scomparsa di sua madre e delle ultime parole che la donna, 92enne, le aveva detto prima della dipartita.

Simona Izzo, lacrime in diretta

La Izzo ha ripercorso gli ultimi momenti vissuti con sua madre e ha spiegato alla Balivo: “Mamma se n’è andata il 25 gennaio, ma per me è oggi, ogni giorno penso che mia madre se n’è andata”, le parole dell’attrice.

La donna, che di solito non si emozione né, tantomeno, piange in tv, invece, in questo caso è scoppiata in lacrime. “Sai che io ho pianto pochissimo dopo la morte della mamma? Non riesco mai a piangere veramente, adesso ci sono riuscita”.

Ricordando anche la donna: “Stava così bene, poi a un certo punto se n’è andata. E’ così la vita…”.

Le ultime parole della madre

Con grande emozione, lei e Tognazzi hanno ricordato che la donna avesse comunque 92 anni ma, al netto dell’età, “stava ancora bene”.

La Izzo ha poi sottolineato che ricorda alla perfezione le ultime parole di sua madre, Liliana D’Amico. “L’ultima cosa che mi ha detto, che sembra incredibile… mi ha detto: ‘Non andare su Google’”. Il motivo è presto detto: “Perché facevamo insieme le parole crociate di Bartezzaghi che sono più difficili e io andavo su Google e risolvevo. E lei mi ha detto: ‘No, non andare su Google’. Cioè: non mollare mai, sii tenace, non prendere scorciatoie”.

Parole che hanno ulteriormente emozionati i due ospiti e anche la conduttrice.

