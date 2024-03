Una giornata importante per Fedez e la sua famiglia. Oggi, infatti, nonna Luciana festeggia 93 anni. Il rapper le ha dedicato un bellissimo messaggio.

Tanti auguri a nonna Luciana, la nonna di Fedez. Il rapper ha voluto ricordare con diversi messaggi su Instagram il compleanno della sua parente che festeggia in data odierna ben 93 anni. Tra ironia e grande affetto, l’artista ha conquistato i tanti seguaci.

Fedez festeggia nonna Luciana

Attraverso una serie di stories su Instagram, Fedez ha voluto ricordare a tutti i suoi seguaci della giornata importantissima per la sua famiglia ed in particolare, appunto, per sua nonna Luciana che compie 93 anni.

Federico ha commentato filmando sua nonna: “93 fo**uti anni. Ti amo nonna”, ha scritto. “Fate gli auguri alla nonna che questa sera fa after. Vai a sguaggare nel club? Andiamo a flexare un po’ di cash? Andiamo a sbocciare nel club?”, ha ironizzato il ragazzo con la sua parente che è stata al gioco rispondendo sempr “Certo”.

Il post di auguri

Successivamente, per la nonnina di Federico, anche un post dedicato. Anche in questo caso, grande protagonista l’irona: “La nonna oggi compie 18 anni. Auguri nonna. Finalmente puoi prendere la patente”, ha scritto il rapper con grandissimo affetto e voglia di far sentire il proprio amore alla sua parente.

Sotto al post, diversi commenti di gioia e gli auguri, davvero numerosi, per la signora Luciana. La donna e suo nipote sembrano aver un rapporto davvero speciale e, anche in passato, era stato proprio Federico a sottolinearlo citandola in certe occasioni anche complicate.

Ad ogni modo, quella odierna è stata ed è ancora una giornata indubbiamente di festa in casa Lucia, al netto dei continui rumors di crisi per il matrimonio del cantante con Chiara Ferragni…

Di seguito anche il post Instagram del rapper dedicato alla nonna: