Dopo essersi lasciati, Gaia e Mida hanno provato a parlarsi. Ad Amici la storia tra i due ragazzi sembra essere giunta al suo epilogo.

Si erano lasciati, per la verità mettendo tutto in sospeso. Ma adesso le cose potrebbero essere cambiate. Parliamo della relazione tra i due allievi di Amici, Mida e Gaia che sono stati protagonisti dell’ultimo daytime della trasmissione. I due si sono confrontati scoppiando in lacrime.

Amici, finita tra Mida e Gaia?

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, Gaia ha chiesto a Mida di parlare. I due, infatti, si erano lasciati ad inizio Serale con il giovane che aveva sottolineato la necessità, per entrambi, di concentrarsi esclusivamente sul programma.

La scelta non era stata totalmente condivisa dalla ragazza che, comunque, aveva deciso di mettersi leggermente da parte. Ora, però, le cose sono cambiate e Gaia ha chiesto al cantante delle risposte: “Non so come fai. Non usarle il cervello, te ne penti”, ha detto la ballerina. “Mi devi dare il tempo di pensare… Ora basta”.

Gaia ha poi aggiunto: “Dimmi ora che non provi nulla. Io non posso dirlo, non posso. Io sento che noi proviamo qualcosa e non posso fare a meno di questo […]”.

Dal canto suo Mida ha replicato, anche lui in lacrime: “Non posso. Ci facciamo del male così”.

Le reazioni in casetta

I due, dopo essersi abbracciati, si sono lasciati molto tristi ma, ancora, con qualche punto interrogativo sulla loro relazione.

Per Gaia la storia non sembra terminata mentre per Mida sì. I dubbi dei due protagonisti sono stati condivisi anche dagli altri compagni in casetta con Sofia che ha chiesto all’amica delucidazioni e Lil Jolie che ha fatto lo stesso con il cantante. Le risposte, però, non sono state esaustive.

Cosa succederà in questa relazione?

Di seguito anche un post su X di un utente sulla relazione tra i due allievi: