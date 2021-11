L’ex premier guarda fieramente la videocamera e fa dei gesti di vittoria dopo che gli è stata inoculata la dose.

Sta facendo il giro del web ed è diventato ormai oggetto di numerosissimi meme il video di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere si è sottoposto alla somministrazione della terza dose di vaccino e decide di riprendere l’evento e renderlo pubblico, con conseguente ilarità da parte degli italiani.

Vediamo l’ex premier, che ha già contratto il Covid-19 a settembre 2020, seduto in uno studio ambulatoriale mentre riceveva il siero. Dopo che l’infermiere ha effettuato l’iniezione, l’ex premier di 85 anni guarda la videocamera e con un sorriso beffardo, che forse però voleva essere rassicurante, fa un inaspettato gesto di vittoria.

Il video è stato girato e pubblicato con l’intento di incoraggiare gli italiani a vaccinarsi: “I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia.Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose“.

La sua consapevolezza viene proprio dal contagio dello scorso anno. Ha dichiarato al Corriere della Sera: “L’angoscia di sapere ammalati i miei figli e positivi anche i miei nipoti, che sono ancora dei bambini, è forse la cosa che mi ha fatto stare più male Per questo mi sento vicino al dolore di tante famiglie che, come la mia, sono state provate da questo terribile morbo. Ancora di più mi sento vicino a chi ha perso una persona cara“. Tutte le citazioni sono rilevate da Perizona.

