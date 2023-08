Dudù era l’inseparabile amico a quattro zampe di Silvio Berlusconi. Ecco che fine ha fatto dopo la scomparsa dell’ex premier.

In tanti tra gli italiani si sono chiesti che fine avesse fatto il barboncino Dudù dopo la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi ma al momento, sulla questione, non vi sono certezze. Stando a quanto riporta La Repubblica è probabile che l’amico a quattro zampe del Cavaliere sia rimasto a vivere ad Arcore, dove è possibile che si siano presi cura di lui lo staff presente nella villa e Marta Fascina.

Tecnicamente, se non sono date disposizioni nel testamento, alla morte del suo legittimo proprietario Dudù sarebbe diventato parte integrante dell’asse ereditario e spetterebbe dunque ai figli dell’ex premier prendersi cura di lui (pena l’accusa di abbandono o maltrattamenti).

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi: che fine ha fatto il cane Dudù

Silvio Berlusconi non ha fatto segreto di amare gli animali e in molti ricordano le foto realizzate da Chi nella villa ad Arcore e dove si vedeva Vladimir Putin giocare a palla con il cane Dudù in compagnia dell’ex presidente del Consiglio Italiano.

Berlusconi è scomparso lo scorso 12 giugno per una grave forma di leucemia e nessuno, tra i suoi familiari, ha fatto al momento chiarezza su quelle che sarebbero state le sorti del suo amico a quattro zampe.