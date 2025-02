Il significato dai tatuaggi di Alessia Marcuzzi: le dolci dediche ai figli

Qual è il significato dei tatuaggi di Alessia Marcuzzi? La presentatrice ha pochi disegni sulla pelle e sono tutti dedicati ai figli.

Nel mondo dello spettacolo i tatuaggi sono sempre più diffusi e sono un modo attraverso cui i personaggi famosi si esprimono e si fanno notare. Alessia Marcuzzi ha deciso di andare controcorrente imprimendosi sulla pelle solo due disegni, entrambi con un significato molto speciale per la conduttrice.

Il significato dei tatuaggi di Alessia Marcuzzi

All’età di 47 anni, Alessia Marcuzzi ha scelto di incidere indelebilmente sulla sua pelle due design minimalisti ma ricchi di significato. I tatuaggi sono rispettivamente posizionati uno sul polso destro e l’altro sul polso sinistro.

La conduttrice ha rivelato sui sui social di essersi tatuata non in Italia, ma nel rinomato studio “The Family Business Tattoo London” situato a Finsbury, quartiere a nord di Londra. Con un post pubblicato su Instagram Alessia ha mostrato al mondo i suoi primi, e per ora unici, tatuaggi: la scritta “Luce” due piccole stelle.

Come rivelato da Marcuzzi stessa, i due tattoo hanno un significato profondo e molto personale: la scritta “Luce” e le due stelline rappresentano i suoi figli, Tommaso e Mia. La conduttrice ha voluto incidersi sulla pelle il legame indissolubile con i suoi bambini, descritti da lei stessa come “il regalo più bello ricevuto dalla vita“.

“Luce” però non non è solo un tributo ai suoi figli ma anche il nome del brand di prodotti cosmetici lanciato dalla conduttrice. “Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita…non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella” – spiega – “Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!“.

Quanto ha speso Alessia Marcuzzi per i tatuaggi?

Dopo la pubblicazione delle immagini in cui mostra i due tatuaggi, molti hanno notato una sorprendente somiglianza con uno dei tattoo di Chiara Ferragni. La scritta “Luce”, infatti, ricorda molto quella presente su uno dei fianchi dell’influencer. Di fronte alle osservazioni e ai commenti, Alessia Marcuzzi ha risposto con leggerezza: “Sinceramente non lo ricordavo! Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre“.

Non sappiamo di preciso quanto abbia speso la conduttrice per realizzare i due tatuaggi, ma viste le dimensioni contenute dei disegni non deve trattarsi di una cifra considerevole.