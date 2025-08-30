Qual è la regione più bugiarda d’Italia: la classifica completa

Qual è la regione italiana più bugiarda? Scopriamo la classifica completa e i criteri utilizzati per stilarla.

Tutti, per i motivi più disparati, hanno mentito almeno una volta nella vita. Ci sono alcune persone, però, che hanno fatto delle bugie il filo conduttore della propria esistenza. Ma qual è la regione italiana più bugiarda? La lista è stata stilata prendendo in considerazione parametri ben precisi, che non possono essere fraintesi in alcun modo.

Regione italiana più bugiarda: i parametri usati per la classifica

Il portale per il gioco d’azzardo online BonusFinder Italia ha stilato una classifica interessante, volta a eleggere la regione italiana più bugiarda. Prima di scoprire chi ha meritato il primato e tutte le altre posizioni, vale la pena analizzare i parametri che sono stati utilizzati per redigere la lista. Sono quattro: il volume di ricerca regionale per ogni 100.000 abitanti di frasi “come mentire” e “come bleffare”, l’interesse regionale per Ashley Madison (famosa piattaforma per relazioni extraconiugali) ottenuto da Google Trend, il numero di divorzi regionali ogni 100.000 abitanti (2007-2023) e la percezione della corruzione.

Parametri specifici, che hanno consentito di identificare la regione italiana più bugiarda in assoluto e, allo stesso tempo, quella più sincera. Tra le peggiori, ad esempio, troviamo l’Abruzzo, che ha il terzo valore più alto in Italia per ricerche su “come mentire” (7,6 ogni 100.000 persone) e il quinto più alto per Ashley Madison (64 punti). Il primato non, l’ha ottenuto a causa del tasso dei divorzi, in media con le altre località nostrane (148,91 ogni 100.000 abitanti).

Regione italiana più bugiarda: la classifica completa

Stando all’analisi effettuata da BonusFinder Italia, la regione italiana più bugiarda è il Friuli Venezia Giulia. Con un punteggio di 6,57 su 10, ha il valore maggiore di ricerche su “come mentire” con 8.2 ricerche ogni 100.000 persone e un tasso di divorzi tra i più alti in Italia: 151,9 ogni 100.000 abitanti. Non solo, vanta anche il secondo punteggio più alto sulla piattaforma Ashley Madison (78).

Al secondo posto troviamo la Liguria (punteggio di 5,90 su 10), che spicca per il numero più alto di divorzi: 173,26 ogni 100.000 abitanti. Anche con gli altri parametri non se l’è cavata bene: ricerche su “come mentire” (6.4) e Ashley Madison (64) sono alte (minori quelle su “come bleffare”, 1.60).

Di seguito, la classifica completa: