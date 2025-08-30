Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle di Diodato: da Fai rumore a Che vita meravigliosa.

Diodato vanta un primato: ha vinto il Festival di Sanremo nell’unico anno – speriamo anche l’ultimo – in cui la kermesse è andata in scena senza pubblico a causa delle restrizioni anti Covid-19. La sua canzone, intitolata Fai rumore, è apparsa in quel periodo come un segno di speranza per tutti coloro che guardavano al futuro con estrema incertezza. Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli.

Le più belle frasi di Diodato

Classe 1981, Antonio Diodato ha debuttato ufficialmente nel mondo della musica nel 2007, quando ha pubblicato il primo EP. Nel 2013 ha lanciato il suo primo album intitolato E forse sono pazzo, ma il successo vero e proprio è esploso nel 2020, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Fai rumore. Lasciandosi ispirare da artisti come Fabrizio De André, Domenico Modugno, i Pink Floyd e i Radiohead, l’artista è riuscito a creare per i fan singoli stupendi.

Di seguito, vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Diodato:

Sai che cosa penso, che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un’anima. (Fai rumore)

La dedico a te la luce di questa stanza, anche se probabilmente non ti sembrerà abbastanza, che anche se siamo lontani, lontani, lontani, tanto lontani da non sentirci più, pensavi almeno di meritar di più. (La luce di questa stanza)

Poi mi prese con sé e mi portò via lontano, tra i sospiri del suo cuore, e si strinse tra le mani come maschera di cerca che nasconde al mondo la sua identità, per sempre. (Gli alberi)

Ah che vita meravigliosa questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. (Che vita meravigliosa)

Sono stanco di questi giochi inutili, sono stanco, basta, io non gioco più. Quel tuo masochismo ormai mi mette i brividi, le tue insicurezze non le voglio più. (La verità)

Prendimi l’anima e dille come si fa a non aver paura di questa felicità, oltre i limiti, tutti gli alibi, oltre tutti gli errori e le croci che indosso, oltre il buio che ho incontrato spesso e non confesso. (Di questa felicità)

Adesso basta, la lezione è stata dura. L’ho imparata, l’ho affrontata anche se avevo un po’ paura dei cazzotti che sa darti dritto in faccia la vita. Ko getto la spugna, questa volta è finita. (Cretino che sei)

E nonostante tutto, nonostante lo squallore, quel seme che hai piantato dentro è diventato un fiore. Un fiore nel deserto del nostro amore. Mentre bruciava il cielo, mentre moriva il sole, io ti gridavo forte dentro una canzone, che ormai non c’eri, ormai non c’eri che tu. (Ormai non c’eri che tu)

Cado e tu, e tu mi porti ancor più giù. In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi, ma ogni volta poi sai sorprendermi, quando penso di toccare il fondo mi riporti su, mi riporti su, mi riporti su. (Babilonia)

Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale, e non ne voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che fai. (Fai rumore)

E quello che sento adesso è così forte che non riesco a tenerlo chiuso qui dentro. Vorrei urlarlo più forte che posso, più forte che posso anche se quello che mi manca davvero di te non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te di me. (Quello che mi manca di te)

Loro che ne sanno di tutti i nostri viaggi, loro che ne sanno, loro non lo sanno eppure parlano e parlano, ma non sanno. Ma tu falli parlare, che soltanto io e te sappiamo dov’è quel posto in cui ci dobbiamo incontrare. (Ci dobbiamo incontrare)

C’ho provato a mordermi le mani, a dirmi almeno aspetta sia domani, che la notte si sa porta consiglio. Mi sveglio, uno sbadiglio e forse non avrò più voglia di gridarti che non ti amo più, non ti voglio più, non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te. (Non ti amo più)

La notte è lunga e quindi ho tempo per scoprire ogni tuo piccolo segreto, per passare dal sentirmi predatore a preda di ogni tuo nascosto desiderio, desiderio. E non aver paura, tu di me puoi fare quello che vuoi. (Mi fai morire)

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari finché gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada fino a nascondersi nella sera. (Adesso)

Terra, su questa terra, per questa terra faremo la guerra. E questa terra non avrà più pace se non nella guerra. Terra di fuochi e di mare, terra di sangue e di sale, rossa di minerale, tra scirocco e maestrale. (La mia terra)

Oggi ho visto il mio primo capello bianco, oggi hai riso per il mio capello bianco. E una ruga è apparsa all’improvviso sul mio viso, sì una ruga è apparsa all’improvviso sul mio viso. Ma come si può sfiorire pur restando fermi, sì come si può sfiorire pur restando fermi? (Capello bianco)

E dici che troveremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio, capire che adesso è tutto ciò che avremo. (Adesso)

Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare. (Fai rumore)

E non hai voglia di fare l’adulto, non hai voglia di ferirti o rinnegare tutto. E’ che ogni volta è la stessa questione, tu ogni volta fai scoppiare una rivoluzione, e vai fuori di te, fuori perché fuori non c’è niente che sia meglio di te e me. (Ciao, ci vediamo)

Citazioni tratte dalle canzoni di Diodato

Tra i tanti riconoscimenti che ha ottenuto Diodato, ne spiccano due molto prestigiosi: un David di Donatello e un Nastro d’argento come Migliore canzone originale per Che vita meravigliosa, colonna sonora da lui composta per il film La dea fortuna di Ferzan Özpetek. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dai suoi brani più belli: