Il mese si chiude col botto: il 31 agosto regala sorprese inaspettate, chiarimenti decisivi e colpi di scena emotivi.

Tre segni sono sotto i riflettori astrali, e per uno in particolare, una rivelazione improvvisa cambierà tutto. Non è il momento di tirarsi indietro: bisogna affrontare ciò che arriva.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Una conversazione può cambiarti la giornata. Tieniti pronto a rivedere una posizione.

Toro

Giornata densa, ma risolutiva. Un colpo di fortuna al momento giusto ti rimette in carreggiata.

Gemelli

Attenzione alle parole: potresti ferire chi non merita. Ma anche ricevere una verità spiazzante.

Cancro

La tua sensibilità oggi è un’arma. Qualcuno ti affida un segreto, e tu saprai proteggerlo.

Leone

Sei ancora carico dalla giornata di ieri. Oggi però c’è un ostacolo inatteso da affrontare con calma.

Vergine

Il cielo ti spinge a osare. Non restare nel sicuro, proprio oggi potrebbe arrivare qualcosa che aspettavi.

Astrologia

Bilancia

L’amore torna protagonista. Una persona ti sorprende con un gesto o una frase che aspettavi da tempo.

Scorpione

C’è qualcosa che ti tormenta ma che oggi potrebbe sbloccarsi. Una risposta arriva… ma forse non è quella che speravi.

Sagittario

Tu sei uno dei protagonisti della giornata. Una nuova porta si apre: devi solo decidere se varcarla.

Capricorno

Giornata produttiva, ma non dimenticare di ascoltare anche le tue emozioni. Ti stanno dicendo qualcosa di importante.

Acquario

Un messaggio o una notizia improvvisa ti lasciano senza parole. Ma dopo lo shock… arriverà la chiarezza.

Pesci

Ultime emozioni forti di agosto. Una pagina si chiude, un’altra si apre. E stavolta sei tu a scegliere.

I consigli delle stelle

Sagittario, Bilancia e Acquario sono i protagonisti del 31 agosto: tra svolte inattese, rivelazioni e gesti sorprendenti, questi segni chiudono il mese con una scossa positiva (o illuminante).

La parola chiave di oggi è: accoglienza. Accogli le sorprese, anche se destabilizzanti, perché portano esattamente dove devi andare.