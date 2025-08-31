Frasi di Lady Diana, la principessa triste dal cuore grande

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e profonde di Lady Diana, la principessa scomparsa nel 1997 in circostanze misteriose.

Lady Diana, a differenza degli altri membri della Royal Family, ha mostrato al mondo le sue emozioni, dimostrando che perfino una principessa ricca e bella può essere infelice. Forse è anche per questo che, nonostante la sua morte, non è stata mai dimenticata. Vi presentiamo una selezione delle sue frasi più belle e profonde.

Le più belle frasi di Lady Diana

Sono trascorsi tanti anni dalla morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997 in Francia, eppure lei continua ad essere una delle principesse più amate della storia. Il matrimonio controverso con Carlo d’Inghilterra, la nascita dei figli William ed Harry, la relazione con Dodi Al Fayed e, infine, la sua misteriosa morte: sono diversi i motivi per cui la Spencer viene ricordata ancora oggi, finendo spesso al centro di dibattiti televisivi e non. Di seguito, vi presentiamo una raccolta di alcune delle frasi più belle di Lady Diana:

Se trovi qualcuno da amare nella tua vita, devi tenertelo stretto, devi custodirlo. E se sei tanto fortunato da trovare qualcuno che ti ama, allora sei tu a doverlo proteggere.

Quando sei felice, puoi perdonare quasi tutto.

Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino.

Fai solo ciò che ti dice il cuore.

Non sono un animale politico, ma penso che la più grande malattia di cui soffre il mondo al giorno d’oggi sia la malattia delle persone che non si sentono amate. So che posso dare amore per un minuto, per mezz’ora, per un giorno o per un mese, ma posso dare. E sono molto felice di farlo, e voglio farlo.

La vita è solo un viaggio.

L’HIV non è una barriera per le relazioni sociali, puoi stringere la mano dei sieropositivi ed abbracciarli. Solo Dio sa quanto ne hanno bisogno.

Compi un atto casuale di bontà, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la sicurezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te.

Le braccia di una madre sono più confortanti di quelle di chiunque altro.

Niente mi rende più felice che cercare di aiutare le persone più vulnerabili della società. È un obiettivo e una parte essenziale della mia vita, una sorta di destino. Chiunque sia in difficoltà può chiamarmi. Verrò correndo ovunque si trovi.

Ho sofferto di bulimia per diversi anni. Infliggi ciò a te stessa perché la tua autostima è a livelli bassissimi e pensi che non vali nulla.

Chiamatemi Diana, non principessa Diana.

Eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato.

Le persone pensano che alla fine l’unica risposta sia un uomo. In realtà per me è meglio un lavoro soddisfacente.

Non c’è modo migliore di distruggere una personalità che isolarla.

Più in alto ti portano i media, più grande è la caduta.

Dicono che è meglio essere poveri e felici che ricchi e tristi, ma non sarebbe meglio un compromesso tipo moderatamente ricchi e un po’ lunatici?

Frasi di Lady Diana, la principessa triste dal cuore grande

Anche se è morta a soli 36 anni, Lady Diana ha dimostrato di aver basato la sua vita sull’amore. Dopo il divorzio da Carlo, quando è stata privata del titolo di Sua Altezza Reale, la principessa triste ha ammesso: “Mi piacerebbe essere regina nei cuori delle persone“. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più belle della principessa triste: