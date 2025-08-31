Per Dimenticare dei Zero Assoluto, il significato: “È lui l’uomo perfetto che volevi”

Per Dimenticare dei Zero Assoluto è la colonna sonora di due film, Scusa Ma Ti Voglio Sposare e Letters to Juliet. Scopriamo il significato.

Considerata una delle canzoni più rappresentative dell’intera discografia dei Zero Assoluto, la canzone Per Dimenticare è stata utilizzata come colonna sonora di due film famosi. Probabilmente, anche questo ha contribuito all’enorme successo del brano. Scopriamo il testo e il significato.

Per Dimenticare dei Zero Assoluto: il significato della canzone

Uscita nel 2009, la canzone Per Dimenticare dei Zero Assoluto è contenuta all’interno dell’album Sotto una pioggia di parole. Scritto dagli stessi artisti, ossia Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, componenti del duo musicale, il brano ha una sonorità che entra in testa fin dai primi secondi. Il significato, che all’apparenza sembra leggero ma non lo è, ruota attorno alla delusione che si prova quando una storia d’amore finisce e uno dei due si ricostruisce una vita.

“È lui l’uomo perfetto che volevi

e che non vuoi cambiare più.

Ti senti pronta a… cambiare vita“.

Il protagonista di Per Dimenticare riceve l’invito per partecipare alle nozze dell’ex fidanzata. Un pugno al cuore, che lo porta a farsi diverse domande, una su tutte: è davvero lui l’uomo che lei ha scelto per la vita, quello per cui è disposta a cambiare tutta la sua esistenza?

“E forse partirò

per dimenticare

per dimenticarmi…

di te… di te… di te“.

Nozze imminenti, felicità per gli sposi e dolore per l’uomo che non è stato scelto: con un quadro di questo tipo, l’unica via d’uscita è un viaggio. Allontanarsi per provare a dimenticare, una soluzione che magari non sarà risolutiva, ma che può comunque alleviare il senso di frustrazione.

“Se avessi più coraggio

quello che io ti direi

che quell’uomo perfetto

che volevi tu non l’hai… capito mai“.

Prima di partire, però, il protagonista della canzone dei Zero Assoluto vuole togliersi un sassolino dalle scarpe: l’uomo perfetto che la sua ex fidanzata cercava è lui, ma lei non se n’è mai accorta.

Ecco il video di Per Dimenticare dei Zero Assoluto:

Per Dimenticare dei Zero Assoluto: il testo della canzone

Allora quindi è vero,

è vero che ti sposerai

Ti faccio tanti, tanti cari auguri…

Continua per il testo integrale