Settembre apre le danze con un cielo potente e pieno di movimento. Per un segno sarà una vera rivoluzione personale.

Il primo giorno del mese non è mai banale: chi sa ascoltare se stesso, oggi può fare un passo epocale.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Hai bisogno di concretezza. Settembre parte con una richiesta: più ordine e meno caos.

Toro

Energia alle stelle. Ti senti carico, determinato e pronto a iniziare un nuovo capitolo.

Gemelli

Una questione familiare potrebbe richiedere attenzione. Ma niente paura: troverai il modo per chiarire.

Cancro

Tutto ruota attorno ai sentimenti. Un messaggio o un gesto potrebbe cambiare il tuo umore.

Leone

Hai ancora fuoco dentro, ma oggi serve calma. Non tutto si può risolvere con l’impulso.

Vergine

Tu sei il segno che cambia vita. Una decisione, un’opportunità, un nuovo inizio: tutto si apre davanti a te.

Bilancia

Giornata tranquilla e lucida. Approfittane per pianificare. I prossimi giorni saranno più intensi.

Scorpione

Attenzione agli scatti d’umore. Qualcuno potrebbe fraintendere un tuo silenzio.

Sagittario

Partenza sprint. Ti svegli con una nuova energia e voglia di novità. Ottimo momento per i progetti.

Capricorno

Un rallentamento ti permette di rivedere qualcosa che avevi trascurato. A volte fermarsi è utile.

Acquario

Il tuo spirito creativo è alle stelle. Nuove idee, nuovi contatti, nuove vibrazioni. Approfittane.

Pesci

Emotivamente vulnerabile, ma anche molto ispirato. Tieni vicino solo chi ti fa bene.

I consigli delle stelle

I segni favoriti di oggi? Vergine, che è pronto a iniziare un nuovo ciclo importante, e Toro, che apre settembre con potenza e lucidità.

Se oggi senti che qualcosa cambia, non fermarlo. Le stelle dicono che è il momento giusto per ripartire, anche da te stesso.