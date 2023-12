Il significato della canzone Occhi lucidi di Ultimo, il racconto di un amore tormentato e della nostalgia per il passato.

Il 2023 di Ultimo si è concluso con un ultimo splendido regalo per i suoi affezionati fan. Il cantautore romano ha pubblicato una nuova canzone, Occhi lucidi, un brano che senza dubbio entrerà di diritto nella scaletta dei suoi prossimi concerti.

Accompagnato immediatamente da un video ufficiale che ha per protagonista l’attrice Maria Esposito, diventata famosa per aver fatto parte del caste della serie televisiva Mare fuori, Occhi lucidi è un brano d’amore molto intenso, ma non melenso, in grado di descrivere con estrema chiarezza le sensazioni che possono nascere da una storia complicata. Proviamo a scoprire insieme il significato del testo.

Occhi lucidi di Ultimo: il significato della canzone

Scritto dallo stesso Niccolò, il testo di Occhi lucidi esplora ancora una volta le complicazioni dell’amore, un sentimento ricco di sfaccettature che vanno analizzate con grande attenzione. In questo caso il protagonista si trova a dover fare i conti con un amore difficoltoso, un sentimento forte che confonde e destabilizza. Davanti gli ostacoli che potrebbero indurre a scappare dalla realtà, l’uomo innamorato si ritrova d’un tratto travolto da un senso incertezza che non investe solo la sua storia, ma la sua stessa vita.

Ultimo

Ricompaiono così nella sua mente i ricordi di un tempo passato, quando i sogni erano più vividi nel suo cuore, quando la vita sembrava più semplice. Ed è inevitabile abbandonarsi alla nostalgia. Un’umanità fatta di “occhi forti” e “cuori fragili“, vive di una vulnerabilità a cui è impossibile sottrarsi, in un’esistenza che, come un film, è fatta di attori, comparse, momenti belli e altri meno.

Si tratta dunque dell’ennesimo tentativo da parte del cantautore di esplorare la complessità dell’amore e di tutto ciò che un sentimento così forte si porta dietro, dalle sfide apparentemente impossibili da vincere a quella voglia di connessione con l’altro che va perseguita con tutte le proprie forze. Una connessione che potrebbe essere ottenuta solo con raggiungendo una maggiore lucidità.

Un senso profondo che emerge fin dal titolo della canzone, a suo modo duplice. Gli occhi lucidi rimandano infatti non solo alla commozione per ciò che si prova e ciò che ci manca, ma anche dalla lucidità necessaria per poter vedere davvero cosa vogliamo dalla nostra storia.

Occhi lucidi di Ultimo: il testo della canzone

Io non lo so cosa ci faccio qui

a pensare no, a dire a tutti di sì.

Mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie,

a vivere dentro un cortile,

a vivere senza bugie…

Continua per il testo integrale