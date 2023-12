La società statunitense OpenaAI ha lanciato la versione vocale di ChatGPT: adesso l’IA parla tante lingue, tra cui anche l’italiano.

OpenAI ha lanciato la funzione vocale di ChatGPT, l’intelligenza artificiale che ha rivoluzionato il mondo tech nell’ultimo anno. Usare questa funzione è davvero semplice, l’unico difetto è la pronuncia in italiano: sembra quasi di parlare con un inglese che conosce benissimo la nostra lingua faticando ad abbandonare il proprio accento.

Come utilizzare la funzione vocale di ChatGPT

Per utilizzare questa nuova funzionalità basta scaricare l’app di ChatGPT per IPhone o Android e cliccare sull‘icona delle cuffie in basso a destra, vicino alla casella di inserimento testuale. Per ora chiacchierare con l’IA più potente di sempre è gratis, quindi è un buon momento per testarla.

L’utente può scegliere sia una voce maschile che una voce femminile, per ora le opzioni sono cinque e sono state chiamate: Cove, Ember, Sky, Juniper, Breeze. Dopo aver concesso i vari permessi e aver impostato la propria voce preferita resta solo una cosa da fare: iniziare a parlare. L’IA capisce da sola quando hai interrotto la conversazione e dopo pochi istanti invia una risposta.

Come accade già per le chat scritte, anche le conversazioni vocali con ChatGPT potrebbero tranquillamente andare avanti all’infinito e si possono intavolare discussioni su qualsiasi argomento si voglia.

Bisogna anche tenere a mente che, come già accadeva con le chat, tutto ciò che viene detto all’IA viene registrato e resta in memoria.

OpenAI in ripresa

La società statunitense che ha lanciato questo mostro artificiale di intelligenza, OpenAI, stava passando un momento complicato: recentemente l’azienda aveva prima allontanato e poi velocemente reintegrato il cofondatore e Ceo Sam Altman, destando diverse preoccupazioni.

Per rilanciarsi ha deciso che, almeno per il momento, l’utilizzo della funzione vocale sarò completamente gratuito per tutti, mentre prima era riservato a coloro che avevano sottoscritto un abbonamento Plus o Enterprise.