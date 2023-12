La bellissima famiglia di Beatrice Valli si prepara a vivere un Natale magico: ecco come hanno deciso di addobbare l’albero.

Così come Chiara Ferragni e Fedez, anche Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti a casa nuova. In vista delle feste di dicembre, i due ex volti di Uomini e Donne hanno anticipato i tempi e hanno già fatto l’albero di Natale. Il Christmas tree è d’oro, come la loro famiglia.

Beatrice Valli: l’albero di Natale è d’oro, come la sua famiglia

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dal giorno della scelta ad oggi sono riusciti a costruire una bellissima famiglia, con ben quattro figli. Il primo, Alessandro, è nato da una relazione precedente dell’ex corteggiatrice, mentre Bianca, Azzurra e Matilda Luce sono frutto dell’amore che li unisce. Il Natale 2023 sarà per tutti loro magico perché è il primo che trascorrono nella nuova casa, la prima che sono riusciti a comprare dopo anni di sacrifici.

Proprio per questa grande occasione, Beatrice e Marco hanno voluto addobbare la casa alla perfezione. Il pezzo forte, ovviamente, è l’albero, che spicca nel grande salone. Gli addobbi sono per lo più dorati, con palline di diverse dimensioni, alcune extra large posizionate alla base. Per le luci, invece, hanno puntato ad un mix bianco e oro che è davvero chic.

Beatrice, Marco e i figli: la foto di rito per il Natale 2023

“Il primo Natale nella nostra casa. Quella casa che ci porterà ad esprimere tanti bei desideri pieni di amore“, ha scritto Beatrice a didascalia del video con cui ha mostrato ai fan l’albero di Natale. Nel filmato, ovviamente, compaiono tutti i membri della sua famiglia, perfino i cani. Un momento emozionante, reso ancora più magico dall’entusiasmo che solo i bambini sanno trasmettere.