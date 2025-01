Significato del numero 90, ‘a paura della smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 90? Per la smorfia napoletana è la paura, ma la cifra è tutt’altro che negativa.

Il numero 90 viene quasi sempre associato a situazioni o persone negative, eppure secondo la numerologia ha un significato più che positivo. Scopriamo cosa c’è dietro alla cifra che per la smorfia napoletana rappresenta la paura.

Qual è il significato del numero 90?

Secondo la numerologia, il significato del numero 90 è strettamente collegato a quello del 9. Sommando la cifra doppia, quindi 9+0, si ottiene proprio il 9. Estremamente positivo, rappresenta la completezza, il compimento e l’eternità. Quest’ultimo valore è dato dallo 0, che simboleggia l’infinito.

Generalmente, le persone che hanno il numero 90 nella propria data di nascita sono compassionevoli, generosi e amorevoli, sia nei propri confronti che nei riguardi degli altri. Si sentono pronti per ogni avventura o sfida, ma basta un piccolo intoppo per perdere la retta via.

Non solo, questi soggetti si sentono anche molto attratti dagli opposti, altro motivo per cui il rischio di dispersione è piuttosto elevato. Pertanto, pur avendo un intuito molto forte, raggiungono a fatica un equilibrio, tanto da vivere perennemente tra alti e bassi. Le persone influenzate dal numero 90 hanno come segno zodiacale di riferimento lo Scorpione, mentre il Pianeta è Giove e l’Elemento il Fuoco.

Il 90 nella smorfia napoletana: che significa?

Nella smorfia napoletana, il numero 90 ha un significato completamente diverso. Rappresenta ‘a paura, ossia la paura. Emozione che da sempre accompagna l’essere umano, è uno stato d’animo che interessa anche gli animali. Simbolo di minaccia, reale o immaginaria, quando appare nei sogni indica il timore del protagonista nei riguardi di qualcuno o qualcosa.

Generalmente, sognare il numero 90 o avere paura significa che qualcosa non va. Ovviamente, è necessario comprendere la causa di questo timore, se scatenato da una situazione particolare o da una persona. In ogni modo, il disegno onirico può essere letto in un solo modo: bisogna reagire.