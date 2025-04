Significato del numero 14, ‘o ‘mbriaco nella smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 14? Cifra simbolo di libertà e cambiamento che rappresenta ‘o ‘mbriaco nella smorfia napoletana.

Il numero 14 è una cifra carica di simbolismi e interpretazioni che combina in sé le qualità del numero 1 e del numero 4 da cui è composta. Secondo la numerologia è associato alla libertà e al bisogno di cambiamento: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato!

Cosa significa il numero 14?

Per comprendere il significato del 14 è necessario analizzare i numeri 1 e 4 che compongono tale cifra. L’1 è il numero tradizionalmente associato ai cambiamenti, ma anche alla determinazione e al potere di autorealizzazione; il 4 rappresenta invece la concretezza, l’ordine e la precisione: le persone legate a questa cifra sono prudenti e non amano correre rischi inutili.

Infine, secondo la numerologia, per interpretare correttamente un numero è necessario ridurlo alla sua sua essenza sommando le cifre che lo compongono (in questo caso 1+4=5). Facendo questo rapido calcolo otteniamo il numero 5, cifra che rappresenta la sete di conoscenza e indica una profonda connessione con la realtà non solo materiale ma anche spirituale.

Per il legame con tutte queste cifre, il 14 si presenta come simbolo di libertà, esplorazione e continuo mutamento. Incontrare tale numero nella vita di tutti i giorni deve essere interpretato come un invito a liberarsi dai pregiudizi per vivere a pieno la propria esistenza. Al tempo stesso, questo numero ricorda anche l’importanza di mantenere saldo il legame con le radici spirituali dell’essere. Le persone sotto l’influenza del 14 devono usare il libero arbitrio con saggezza ed equilibrio.

Sotto il profilo astrologico, il 14 ha una forte affinità con il segno zodiacale dell’Ariete, dominato dalla Luna e associato all’elemento del Fuoco. Per tale legame questo numero presenta anche lati più oscuri, richiamando alla mente gli stati di impotenza e situazioni che possono far sentire gli individui imprigionati.

Il 14 nella smorfia napoletana: cosa significa

Nella smorfia napoletana il 14 è ‘o ‘mbriaco, ossia l’ubriaco. Sognare un ubriaco può simboleggiare la perdita o la compromissione di qualcosa di prezioso nella vita, come la salute o la ricchezza. Il sogno può dunque fungere da campanello d’allarme, segnalando un periodo di squilibrio e l’importanza di identificare ed affrontare le cause di tale instabilità. Quando invece è il sognatore stesso a impersonare l’ubriaco, ciò potrebbe significare l’esistenza di tentazioni pericolose in agguato.

Nei tarocchi l’ubriaco è simboleggiato dai “deliranti“, figure che perdono temporaneamente la loro razionalità, travolte da un’euforia che ne annebbia il giudizio. Queste carte, quando estratte durante una lettura, potrebbero indicare una mancanza di fiducia nelle proprie capacità o nelle proprie idee da parte del consultante.