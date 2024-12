Significato del nome Viola: origini, caratteristiche e onomastico

Viola è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Viola è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : fiore delicato dal profumo dolce

: fiore delicato dal profumo dolce Origine : latina

: latina Onomastico : 3 maggio

: 3 maggio Varianti: Violet (inglese), Violette (francese). Violeta (spagnolo), Wioletta (polacco), Violetta (italiano), Fioled (gallese)

Significato e origini del nome Viola

Viola è un nome femminile di origine latina che deriva sia dal termine “viola”, che dal greco “íon“, entrambe parole utilizzate per riferirsi alla viola, un fiore delicato dal dolce profumo. In Italia, con lo stesso significato, esistono due varianti di questo nome: Violante o Iole.

Onomastico e diffusione del nome Viola

Nonostante l’incertezza legata all’effettiva esistenza di Santa Viola, il suo onomastico viene comunemente celebrato il 3 maggio per ricordare la Santa martire a Verona. In alternativa, può essere celebrato l’1 aprile, in memoria di Santa Viola martire nella Roma del IV secolo. Questi riferimenti contribuiscono a impreziosire il nome con un significato spirituale profondo.

Viola è un nome ampiamente apprezzato e diffuso in Italia: nel 2022 sono state chiamate così 1100 neonate e si è classificato al 35° posto nella lista dei nomi più scelti dai neogenitori. La sua popolarità ha subito un picco intorno all’inizio degli anni ‘10 del XXI secolo, tanto che nel 2012 è stato il 13esimo nome più scelto per le bambine.

Caratteristiche e curiosità sul nome Viola

Le bambine di nome Viola si distinguono per la gentilezza e la tranquillità, caratteristiche che le rendono inclini a meditare e a cercare armonia nelle relazioni. Nonostante possano apparire fragili, dispongono di un’intelligenza acuta che le aiuta a discernere sincerità e inganno. Molto legate alla famiglia e agli amici, le Viola danno grande importanza all’affettività e al benessere dei loro cari, aspirando a creare un ambiente stabile e sereno attorno a loro.

Il colore associato a Viola è il giallo, una tonalità accesa e brillante che richiama la gioia di vivere e la socievolezza. La pietra portafortuna per Viola è invece l’acquamarina, gemma che simboleggia giovinezza e la felicità. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 5, indice di una propensione al cambiamento e alla mutevolezza, aspetti che si riflettono nella dinamicità delle Viola.

Personaggi famosi con il nome Viola

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Viola: