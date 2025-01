Significato del nome Simone: origini, caratteristiche e onomastico

Simone è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Simone è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : colui che ascolta

: colui che ascolta Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 28 ottobre

: 28 ottobre Varianti: Simon (francese), Simon (inglese), Simón (spagnolo), Simão (portoghese), Simeon (ebraico), Šimon (ceco)

Significato e origini del nome Simone

Simone è un nome di origine ebraica che deriva dal termine “Shim’on” e significa letteralmente “colui che ascolta“. Nella Bibbia portano questo nome alcuni importanti personaggi come Simone Maccabeo, re di Giudea, il sacerdote Simeone che benedisse Gesù, Simon Pietro Apostolo e anche Simone di Cirene, l’uomo che ha aiutato Gesù a portare la croce sul Calvario.

Onomastico e diffusione del nome Simone

L’onomastico di Simone si festeggia tradizionalmente il 28 ottobre in onore di San Simone di Cananeo, l’apostolo detto Zelota, martire in Persia. In alternativa può anche essere celebrato l’8 ottobre in memoria di San Simone Profeta.

Secondo l’Istat, il nome Simone ha goduto di una notevole popolarità in Italia, soprattutto negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Negli ultimi 25 anni la sua diffusione è progressivamente diminuita, ma rimane comunque uno dei nomi prediletti dai neogenitori italiani. La sua versione femminile, Simona, è invece estremamente rara.

Caratteristiche e curiosità sul nome Simone

I Simone sono sensibili ed indipendenti, caratterizzati da un’innata tendenza alla solidarietà nei confronti delle persone più deboli. Infatti, nonostante possano apparire a volte egocentrici, i portatori di questo nome sono molto altruisti e propensi alla generosità. Sono persone cariche di energia positiva e si distinguono per il loro ottimismo e per il buonumore che sono in grado di trasmettere a chi li circonda.

Queste qualità, oltre a influenzare gli ambiti amicali e familiari, si riflettono anche nella sfera lavorativa: i Simone sono adatti a professioni in cui possono mettersi a disposizione degli altri. Potrebbero quindi dare il meglio di loro nell’ambito dei servizi sociali, ma anche in quello scolastico o sanitario.

Il colore associato a Simone è il rosso, una tonalità che richiama la forte passione e l’energia. La pietra portafortuna è invece il cristallo, gemma nota per la sua lucentezza ed associata alla capacità favorire il dialogo e la comunicazione. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’1, simbolo di individualismo ed egocentrismo ma anche di piena realizzazione.

Personaggi famosi con il nome Simone

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Simone: